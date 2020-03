Le Président de la République a reçu lundi le Représentant Spécial du SG de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, Président en exercice de la CEDEAO, a reçu lundi en fin d’après-midi, 16 mars 2020, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) M. Mohamed Ibn Chambas. L’entretien a porté sur les défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel et leurs conséquences néfastes pour le développement, a indiqué M. Chambas à sa sortie d’audience.

« Au nom des Nations Unies et à mon nom personnel, j’ai présenté au Président de la République mes condoléances pour les pertes des nombreux éléments des Forces de Défense et de Sécurité » tombés sur le champ d’honneur pour défendre le Niger et ses voisins, a-t-il affirmé.

«Mes pensées vont également aux populations civiles » notamment les familles éplorées à cause du terrorisme, a-t-il ajouté.

« En ce moment où le monde entier est en guerre contre le coronavirus, je voudrais nous rappeler à tous notre responsabilité individuelle et collective », a souligné le Représentant du Secrétaire Général de l’ONU.

Source: Presidence de la Republique