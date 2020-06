Le Président de la République a reçu mardi l’Ambassadeur des Etats-Unis au Niger…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu mardi, 16 juin 2020, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Niger, M. Eric P. Whitaker.

L’entretien a porté sur la réponse des Etats-Unis pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Niger, le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis et la prochaine saison des pluies au Niger, a indiqué M. Whitaker à la presse.

Il a précisé que la réponse de son pays pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Niger, comprend une aide de plus de 6,6 millions de dollars : 4 millions de dollars de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) et plus de 2,6 millions de dollars du Bureau du Département d’Etat pour la Population, les Migrations et les Réfugiés.

En ce qui concerne le meurtre de George Floyd, M. Whitaker a dit que « le Président Américain, notre Secrétaire d’Etat, le Secrétaire Adjoint aux Affaires Africaines et moi-même avons personnellement condamné le meurtre de George Floyd et noté les efforts des Etats-Unis pour créer une société inclusive et impartiale. »

Les deux personnalités ont enfin évoqué la prochaine saison des pluies au Niger.

A ce sujet, M. Whitaker a annoncé que « les Etats-Unis, par le biais de l’Agence Américaine pour le Développement International et le Millennium Challenge Compact, apporteront des centaines de millions de dollars cette année pour soutenir les infrastructures et les programmes agricoles afin d’améliorer l’autosuffisance alimentaire.»

Le diplomate américain a rappelé que son pays a fourni « au cours des 20 dernières années, plus de 2 milliards de dollars d’aide au Niger par le biais de projets de développement dans les domaines des infrastructures, de la santé, dans le domaine militaire et celui de l’agriculture.»

Source: Presidence de la Republique