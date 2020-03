Le Président de la République a reçu mardi l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger

Le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu mardi matin, 24 mars 2020, l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger, M. Eric Whitetaker.

L’entretien a porté sur plusieurs questions d’intéret commun notamment « la réponse du Niger et des Etats Unis à la pandémie de Covid 19 et le partenariat continu et de longue date du Gouvernement américain avec le Gouvernement nigérien dans le domaine de la santé », a indiqué le diplomate américain à l’issue de l’audience. M. Whitetaker a félicité le Chef de l’Etat » pour son leadership proactif dans la prise de mesures pour protéger les nigériens contre le Covid 19 » et le ministère de la santé » pour avoir rapidement mis en oeuvre » ces mesures. »

J’ai informé le Président Issoufou Mahamadou que l’Ambassade des Etats Unis et le Département Américain de la Défense appliquent des mésures strictes de quarantaine et les autres mésures de lutte contre les maladies », a-t-il précisé.





Source: Presidence de la Republique