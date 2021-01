Le Président de la République a reçu mardi le Commandant de la Force Barkhane

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu mardi en fin d’après-midi, 12 janvier 2021, le Commandant de la Force Barkhane, le Général Marc Conruyt, « Cette visite s’inscrivait dans le cadre de réunions régulières qui me permet de venir présenter au Président de la République, aux autorités politiques et militaires nigériennes, l’état des opérations que nous menons tous ensemble aujourd’hui au Sahel ( la Force Barkhane avec les Forces Armées Maliennes, Nigériennes, Burkinabé et la Force Conjointe du G5 Sahel) », a indiqué le Général Conruyt à l‘issue de cette audience.

« C’était l’occasion de présenter au Chef de l’Etat les opérations que nous sommes en train de conduire en ce moment et celles que nous planifions pour le futur », a-t-il précisé.

« Nous menons aujourd’hui des opérations conséquentes dans le Gourma malien qui engagent de nombreux soldats de tous les pays alliés », a-t-il dit, ajoutant que « nous obtenons de bons résultats ».

L’audience s’est déroulée en présence notamment de l’Ambassadeur de France au Niger, M. Alexandre Garcia.

Source: Presidence de la Republique