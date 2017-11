Le Président de la République a reçu mercredi le Directeur Exécutif de SMART AFRICA

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu en audience, mercredi, 8 novembre 2017, le Directeur Exécutif de l’Alliance SMART AFRICA, M. Amadou Touré.



Le développement des technologies de l’information et de la communication notamment la connectivité des villages au Niger et en Afrique, la création d’emplois et la fabrication des équipements, ont été évoqués au cours de cette audience, a indiqué M. Touré.

Un grand événement sur les technologies de l’information et de la communication sera organisé à Niamey en 2019, en prélude au Sommet de l’Union Africaine prévu la même année dans la capitale nigérienne, a annoncé le Directeur Exécutif de SMART AFRICA.

« Je suis très satisfait de l’avancement des activités au Niger, grâce au leadership du Chef de l’Etat », a conclu M. Touré.