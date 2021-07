Le Président de la République a reçu vendredi le Commandant de la force Barkhane

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Mohamed Bazoum, a reçu vendredi en début d’après-midi 23 juillet 2021, le Commandant de la force Barkhane, le Général Marc Conruyt.

A quelques jours de la fin de sa mission d’un an à la tête de Barkhane, le Général Conruyt était venu « saluer le Président de la République du Niger pour la dernière fois », a-t-il dit à sa sortie d’audience.

« Cette audience m’a permis de faire un petit point sur la situation sécuritaire et notamment d’évoquer les derniers succès communs que nos armées respectives avons pu avoir en particulier contre l’Etat Islamique », a-t-il indiqué.

« Et puis surtout j’ai tenu à venir lui témoigner la grande fraternité d’armes et la grande coopération qui a animé les relations entre les forces armées nigériennes et la force Barkhane tout au long de l’année où je l’ai commandée », a poursuivi le Général Conruyt.

« Et c’est cette grande fraternité d’armes qui a été le principal artisan des succès que nous avons pu avoir », a-t-il affirmé.

Source: Présidence de la République