Le Président de la République a visité mardi le Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou a visité, ce mardi 28 février 2017, le Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage du Niger (Sahel Niger), ouvert le même jour au Palais des Sports de Niamey.

Le Salon, qui est à sa troisième édition, est prévu du 28 février au 5 mars 2017 et a pour thème : « Promotion de l’investissement pour un développement durable à travers la stratégie de l’Initiative 3N ».

Il a pour objectif de promouvoir les produits nigériens, de développer des échanges tant au niveau des professionnels nigériens qu’avec des professionnels étrangers, autour des techniques de production, de transformation et de commercialisation, de présenter des innovations dans les domaines prioritaires pour le développement des productions agro-sylvo-pastorales : exhaure et irrigation, énergie, mécanisation, alimentation, transformation, protection de l’environnement et gestion des terres.

Après avoir visité les stands, le Président Issoufou Mahamadou, répondant à la presse nationale et internationale, s’est dit « très impressionné » et « totalement satisfait » de voir des productions très variées et comment les produits sont transformés.

« Cela est très encourageant » et « je peux dire que l’Initiative 3N est vraiment une réalité au Niger», a-t-il ajouté.

« Ces paysans et ces producteurs méritent d’être encouragés et nous allons les accompagner sur tous les plans aussi bien de l’encadrement que du financement afin qu’ils puissent améliorer la production et la productivité», a affirmé SEM Issoufou Mahamadou.

Plusieurs activités sont retenues au cours de ce salon, notamment les expositions et ventes des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, le concours général des produits et des animaux, les ateliers de présentation des innovations, les conférences thématiques et les rencontres d’affaires.

Le Président de l’Assemblée Nationale, SEM Tinni Ousseini, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Brigi Rafini, les Présidents des Institutions de la République, le Président de la FIFA, M. Gianni Infantino, les Députés Nationaux, les membres du Gouvernement et ceux du Corps diplomatique accrédités au Niger étaient présents au cours de cette visite guidée.