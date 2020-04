Le Président de la République a visité mardi les magasins de l’OPVN sis au quartier Lazaret à Niamey..

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a visité lundi matin, 14 avril 2020, les magasins de l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), sis au quartier Lazaret de Niamey, où il a constaté que cet office est prêt pour le démarrage de l’Opération vente à prix modérés de céréales.

Répondant à la presse à l’issue de cette visite, le Président Issoufou Mahamadou a tenu a rappeler que face aux conséquences de la pandémie à coronavirus Covid-19, le Gouvernement a conçu et mis en œuvre un plan de riposte avec trois volets : sanitaire, social et économique.

Au sujet du volet sanitaire, le Chef de l’Etat a saisi l’occasion « pour féliciter notre peuple qui met en œuvre et qui respecte, avec beaucoup de courage, les mesures sanitaires édictées par le Gouvernement. » « Notre peuple a compris que ces mesures sont conformes aux normes religieuses », a indiqué le Président de la République.

Prenant l’exemple de l’islam, SEM Issoufou Mahamadou a dit qu’il y a beaucoup de hadiths du Messager (Paix et Salut sur Lui) qui portent sur ce genre de situations. Le Messager (PSL) a dit : « Fuyez devant les maladies contagieuses comme vous fuiriez devant un lion. Ne mettez pas ensemble les personnes contaminées et les personnes en bonne santé. Il faut les séparer », a souligné le Président Issoufou Mahamadou, ajoutant que le Messager (PSL) a dit également que la terre entière est faite mosquée sauf les cimetières et les toilettes « Donc, c’est conformément à tous ces hadiths et à d’autres dispositions religieuses que les mesures ont été édictées.

Je pense que le peuple nigérien l’a bien compris. C’est pour cela qu’il respecte les mesures barrières mises en place par le Gouvernement. » S’agissant des mesures sociales, le Gouvernement a conçu notamment un plan de soutien.

« Chaque année, depuis 2011, nous mettons en place des plans de soutien en faveur des populations vulnérables. Mais, cette fois-ci, avec le Covid 19, nous avons renforcé ce plan de soutien qui est estimé à près de 300 milliards de FCFA », a expliqué le Chef de l’Etat. Il a cité, parmi les mesures contenues dans ce plan, la vente à prix modérés de céréales et la distribution gratuite des vivres.

« L’OPVN s’occupant de ce volet-là, j’ai tenu à venir ici, au niveau des magasins de cet office, pour m’assurer, surtout à l’approche du Mois béni de Ramadan, que tout est prêt, que toutes les dispositions sont prises pour le démarrage de l’Opération Vente à prix modérés, qui a été lancée il y a quelques jours, par le Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur Privé ».

Source: Presidence de la Republique