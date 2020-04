Le président de la république attend un traitement judiciaire sans complaisance…

Le président de la république, chef de l’état, issoufou Mahamadou avait on se rappelle instruit le ministre de la défense nationale pour diligenter un audit sur ce ministère stratégique.

Après la rédaction du rapport provisoire certains esprits malveillants ont voulu récupérer politiquement cet audit. Aujourd’hui après la finalisation du rapport, le procureur de la république a décidé d’ouvrir une enquête judiciaire pour donner suite au rapport.

Comme quoi, en dépit de certaines agitations inutiles, la justice nigérienne fonctionne normalement et a son rythme.

Audit MDN

Que les choses soient claires et nettes!

1- L’audit du MDN a été mené à la demande du Président de la République;

2- Les thuriféraires de Malheur ont raté leur tentative de récupération d’une démarche initiée par le Président de la République;

3- Le Président de la République, en démocrate sincère, a respecté les procédures pouvant permettre le recouvrement des moyens abusivement utilisés et poursuivre les indélicats devant les juridictions compétentes;

4- Les agitations des mercenaires politiques cachés derrière des masques d’acteurs de la société civile n’ont en rien influencé la continuité du processus engagé par le Président de la République et la communication récente du parquet (ouverture d’enquête);

5- Le Niger est un Etat de droit, c’est une irréfragable réalité; la preuve vous est, encore une fois, flagramment administrée;

6- Stop aux procès d’intention, aux fâcheux raccourcis et au toxique enfumage.

Consacrons notre énergie à lutter contre le COVID-19;

Pour le reste, rendez-vous aux élections générales.

Par le président de la RD, l’activiste Ousmane Abdoul Moumouni (Contribution Web)