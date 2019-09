Le Président de la République, chef de l’état, Issoufou Mahamadou est arrivé aujourd’hui à New York pour prendre part à l’Assemblée Générale des Nations Unies….

Accueilli à sa descente d’avion par SEM Abdou ABARRY représentant permanent du Niger aupres des Nations Unies, du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, SEM M. Kalla Ankouraou et de l’ Ambassadeur du Niger à Washington, SEM Abdallah wafy.

Dans ce déplacement le Président Issoufou Mahamadou est accompagné par une forte délégation comprenant la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou ; le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Mahamadou Ouhoumoudou ; le Ministre des Finances, M. Mamadou Diop ; la Ministre du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama et le Ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara.













Au cours de cette Assemblée Générale qui regroupe, chaque année, les 193 États Membres de l’ONU pour discuter de nombreuses questions internationales et coopérer dans des domaines couverts par la Charte des Nations Unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international, etc…







Le président de la république Issoufou Mahamadou en sa qualité de membre non permanent du conseil de sécurité et de leader incontesté dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme plaidera pour le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre les fléaux du monde.

Le chef de l’état mettra à profit son séjour new yorkais pour des rencontres bilatérales et multilatérales.

Par ailleurs, depuis son arrivée, ce 20 sept 2019 à New-York dans le cadre des travaux de la 74e session Ordinaire de l’assemblée générale des Nations Unies, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Kalla Hankourao a tenu déjà une réunion de mise à niveau et de coordination à la Mission Permanente à New-York.













Le ministre a réuni les deux ambassadeurs ce matin, New York, Washington, l’attache de défense et les techniciens diplomatiques pour s’assurer que tout etait fin prêt.

Par Tamtam Info News