Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, récipiendaire du « Grand Prix Artisan de la Paix et de la Démocratie »

Le Président de la République, Chef de l’Etat, M. Issoufou Mahamadou, a été désigné comme récipiendaire du « Grand Prix Artisan de la Paix et de la Démocratie » par la Délégation du Commissariat Général de « Africa Democracy ».

Ce prix lui a été décerné afin d’honorer ses multiples services en faveur de la démocratie, de la paix et du développement du continent africain, a expliqué, dans une note, le Chef de la Délégation du Commissariat Général de « Africa Democracy », l’ancien Ambassadeur du Togo en République Démocratique du Congo, M. Adomayakpor Yawo, selon l’Agence Nigérienne de Presse (ANP).

Ce prix est méritoire et honore tout simplement le peuple nigérien. En effet, le Chef de l’Etat, grand artisan de la paix et de la démocratie s’est beaucoup illustré ces dernières années dans la recherche de la paix en Afrique et même dans le monde.

Il s’est, par exemple, très tôt investi dans la résolution de la crise libyenne, il a tout fait pour dissuader la communauté internationale à commettre l’irréparable en Libye en 2011, et depuis lors il est dans tous les combats pour la recherche de la paix dans ce pays frère.

Lors de l’invasion du Nord Mali par une horde des narcotrafiquants djihadistes avec le corollaire de l’installation de l’insécurité dans la sous-région, le Président Issoufou Mahamadou s’est investi dans la recherche et le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Il a envoyé des troupes nigériennes à la MINUSMA et a notamment pris activement part à la création du G5 Sahel, de la Force Mixte Multidimensionnelle dans le Bassin du Lac Tchad, etc.

En matière de démocratie, il s’est farouchement opposé au coup d’état militaire au Burkina Faso et a contribué à l’organisation, en fin 2019, des élections en Guinée-Bissau, pays en crise politique depuis 2012 et qui retrouve, petit à petit, le chemin de la paix et de la démocratie.

Le Président Issoufou Mahamadou est un leader respecté en Afrique et au sein de la Communauté internationale. Ce prix vient donc récompenser le travail acharné et l’engagement sans faille d’un homme au service de la paix et de la démocratie.

Par Tamtam Info News