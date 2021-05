Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a rencontré jeudi matin 20 mai 2021 à Bruxelles, les ministres belges des Affaires étrangères, de la Défense et du Développement.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Massoudou Hassoumi, du Ministre des Finances, M. Ahmat Jidoud et du Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Sani Ibrahim Abani.

La coopération bilatérale entre le Niger et la Belgique et la situation sécuritaire au Sahel, en Libye et au Tchad, et de manière générale, la situation sécuritaire dans la sous-région, ont été au centre de cette rencontre, a indiqué le Ministre d’Etat Hassoumi Massoudou.

En ce qui concerne la coopération bilatérale entre le Niger et la Belgique, M. Hassoumi Massoudou a précisé que les deux parties ont surtout échangé sur la coopération au développement.

Il a rappelé à ce sujet que la relation entre le Niger et la Belgique date de 1971. Et c’est une relation solide, au partenariat diversifié, a-t-il affirmé.

« Nous avons exprimé notre reconnaissance à la Belgique compte tenu de ses actions en faveur du Niger », a-t-il souligné.

« Nous avons aussi échangé sur la coopération belge du point de vue de la défense », a ajouté M. Hassoumi Massoudou, indiquant que la Belgique a formé 1.500 soldats nigériens, « ce qui est très appréciable ».

La Belgique intervient également dans le cadre de l’Opération Takouba, une opération militaire d’appui à la Force Conjointe du G5 Sahel et participe à l’Opération de formation de l’Union Européenne, a poursuivi le Ministre d’Etat.

« Les belges sont là, dans tous les secteurs de nos préoccupations et leurs interventions s’alignent sur nos priorités. Nous sommes contents de la coopération belge », s’est-il réjoui.

Le cinquantenaire de la coopération entre le Niger et la Belgique sera célébré le 25 mai prochain et le Niger attend d’ici à la fin de cette année, des visites importantes des autorités belges, a-t-il annoncé.

Source: Presidence de la Republique