Le Président de la République et le Premier Ministre ont accordé des audiences à la délégation de la Banque Centrale Populaire du Maroc

En marge de la cérémonie de participation de la Banque Centrale Populaire du Maroc dans le capital de BIA Niger, le Directeur Général en charge de l’international de la Banque Centrale Populaire du Maroc, M. Kamal Mokdad a été reçu en audience au Palais de la Présidence, par le Président de la République, Chef de l’État du Niger, SE. Issoufou Mahamadou.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des finances, M. Massoudou Hassoumi. M. Kamal Mokdad a déclaré à la presse à la sortie de cet entretien, que l’objet est d’échanger avec le Chef de l’Etat de la finalisation de la prise de participation par la Banque centrale populaire du Maroc dans le capital de BIA Niger. La banque marocaine qui vient d’acheter 69,5% du capital de BIA Niger est déjà présente au Niger à travers la Banque Atlantique.

« Nous avons évidemment parlé de l’apport que le groupe Banque Centrale du Maroc va faire bénéficier à la Banque Atlantique du Niger et la BIA pour contribuer à permettre à cette banque d’avoir la place qu’elle mérite sur le marché, lui apporter aussi l’expertise technique ainsi que l’appui pour pouvoir développer de nouvelles offres autour de la micro finance de la banque de détail, mais également contribuer au financement des projets stratégiques pour le pays dans le domaines des infrastructures et de l’énergie notamment.

Nous avons également parlé de la possibilité d’introduire une nouvelle filiale dans la micro finance pour inclure socialement et financièrement les populations, mais également, de la possibilité d’introduire la banque participative qui pourrait permettre d’adresser une frange particulière de la population et augmenter le taux de bancarisation du pays qui est autour de 5% », a expliqué M. Kamal Mokdad.

En début d’après-midi, c’est la délégation du groupe de la Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, conduite par son Président Directeur Général (PDG), M. Mohamed Benchaaboun, qui s’est entretenue avec le Premier ministre, Chef du gouvernement du Niger, S.E Brigi Rafini. Le PDG du groupe a déclaré à la presse à leur sortie d’audience, que la Banque Centrale Populaire du Maroc vient de procéder à l’acquisition de la majorité du capital BIA Niger.

‘’ Cette acquisition a été réalisée à travers deux opérations à savoir les cessions de la part de l’Etat et l’augmentation du capital par le groupe BCP. Il s’agit de donner les moyens à BIA Niger de continuer son développement et accompagner les principaux projets inscrits dans le plan de développement de la République du Niger. Globalement, le groupe BCP est déjà présent dans la totalité des pays voisins de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)’’, a précisé le PDG du groupe BCP du Maroc.

Aujourd’hui, il vient de se renforcer par cette acquisition et nous espérons qu’il va pouvoir apporter toute son expertise, toute son énergie et ses moyens financiers afin de faire en sorte que dans les mois à venir, la Banque Atlantique Niger qui est déjà présente et BIA puissent jouer ensemble en faveur de l’accompagnement des projets de développement économique et social du Niger.

‘’ C’est dans cette optique que le Premier ministre, Chef du gouvernement nous a félicité pour la réalisation de cette opération et nous a demandé de faire en sorte que cela soit très rapidement opérationnel pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement économique et social’’.