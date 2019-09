Le Président de la République Issoufou Mahamadou à New York pour prendre part à l’Assemblée Générale des Nations Unies…

Le Président de la République, Chef de l’Etat SEM Issoufou Mahamadou a quitté Niamey ce samedi 21 septembre 2019 à destination de New York aux États-Unis où il prendra part à la 74ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui s’est ouverte le 17 septembre dernier.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou ; du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Mahamadou Ouhoumoudou ; du Ministre des Finances, M. Mamadou Diop ; du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Kalla Ankouraou ; de la Ministre du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama et du Ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara.





L’Assemblée Générale regroupe, chaque année, les 193 États Membres de l’ONU pour discuter de nombreuses questions internationales et coopérer dans des domaines couverts par la Charte des Nations Unies, comme le développement, la paix et la sécurité, le droit international, etc.

