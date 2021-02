Le Président de la République Issoufou Mahamadou a reçu dimanche le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu, dimanche en début d’après-midi 16 février 2021, le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, M. Mamane Sambo Sidikou.

M. Sidikou a indiqué à la presse avoir fait au Chef de l’Etat le point des activités du G5 Sahel à la veille des réunions importantes à N’Djaména, au Tchad, notamment le sommet le 15 février prochain au cours duquel la présidence du G5 Sahel va passer de la Mauritanie au Tchad et un sommet élargi à des partenaires (France, ONU, Allemagne…) le 16 février 2021.

« Une nouvelle donne sortira du Sommet de N’Djamena et nous nous préparons à cela. Nous nous réjouissons aussi que l’administration américaine est nouvelle et qu’elle s’est nettement affichée plus proche du Sahel », a dit le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel..

« Les jours à venir vont voir un nouveau développement dans la lutte contre le terrorisme, en tout cas de protection plus rapprochée de nos populations », a-t-il affirmé.

Source: Presidence de la Republique