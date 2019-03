Le Président de la République Issoufou Mahamadou, invité d’honneur du 62ème anniversaire de la République du Ghana

Le Président de la République, Chef de l’Etat SEM Issoufou Mahamadou a pris part, ce mercredi 6 mars 2019 à Tamale, la capitale de la Région du Nord du Ghana, aux festivités commémoratives du 62ème anniversaire de la République du Ghana.

Invité d’honneur du Président Nana Akufo-Addo, le Président de la République Issoufou Mahamadou, qui était accompagné dans ce déplacement du Ministre-Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Mahamadou Ouhoumoudou, et du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Kalla Ankouraou, y a prononcé un discours dans lequel il a magnifié les liens très étroits de coopération qui unissent le Niger et le Ghana, matérialisés ces dernières années par la création d’une Commission mixte très active.

Les Présidents Issoufou Mahamadou et Nana Akufo-Addo, note-t-on par ailleurs, ont été choisis par leurs pairs de la CEDEAO pour superviser le processus de la création de la monnaie unique de l’espace communautaire.

(Lire le discours prononcé par le Chef de l’Etat)https://www.presidence.ne/discours-du-prsident/2019/3/6/discours-de-sem-issoufou-mahamadou-prsident-de-la-rpublique-du-niger-lors-de-sa-participation-a-la-crmonie-de-commmoration-de-la-proclamation-de-lindpendance-du-ghana

Source: Presidence de la Republique