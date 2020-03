LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PLUS QUE JAMAIS DETERMINE A SONNER LE GLAS DE LA PREDATION DES DENIERS PUBLICS

C’est la panique générale depuis le vendredi 28 février 2020 dans les ministères et autres institutions de l’Etat.



Ceux qui s’amusent avec les deniers publics ne dorment plus, ils ne savent pas où mettre la tête, le redoutable jour des comptes est arrivé.



Les inspections générales d’Etat ont pris possession des locaux des ministères et institutions de l’Etat, c’est la mobilisation générale des indélicats pour faire cesser ces inspections.



Malheureusement pour eux, ces inspections sont diligentées par le Président de la République himself et la notoriété et l’intégrité des inspecteurs engagés dans cette opération indiquent clairement la volonté politique du Président à en découdre avec l’impunité.

Il revient au gouvernement de laisser la justice suivre son cours normal, le Président de la République a sifflé la fin de la récréation.



L’assainissement est sans état d’âme, tous les indélicats, quels que soient leurs positions et statuts, vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes, le peuple va rentrer dans ses droits ainsi en a décidé le Président de la République.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web) Tamtaminfo News