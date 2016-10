Le Président de la République préside une réunion du Comité Interministériel d’Orientation des Programmes de l’Initiative 3N…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou, a présidé, hier matin, la réunion du Comité Interministériel d’Orientation des Programmes de l’Initiative 3N. La rencontre qui s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement SE Brigi Rafini vise à faire un bilan rétrospectif et de poser les bases d’un suivi efficace de la mise en œuvre du second plan d’actions de l’initiative 3N.

A l’issue de la réunion, le Haut Commissaire à l’Initiative 3N, Dr Ouendeba Botorou, a rappelé les différentes instances de l’Initiative 3N. Il a aussi expliqué que l’Initiative 3N est une stratégie multi sectorielle bâtie sur un fort engagement politique et une large participation des acteurs et des partenaires.

Elle est déclinée en cinq (5) axes stratégiques notamment l’accroissement et la diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires ; l’amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes ; l’amélioration de l’état nutritionnel des Nigériens et l’animation, coordination de l’Initiative 3N et l’impulsion des reformes.

Au cours de la rencontre, il a été question de la campagne agro-sylvo-pastorale. D’après le Haut Commissaire, le point a été fait au Chef de l’Etat par le Ministère de l’Agriculture. « La campagne agricole est bonne, mais il y’a des zones à risque et les dispositions vont être prises pour venir en aide aux populations» a-t-il indiqué. Ils ont également débattus de la construction des infrastructures hydrauliques, de la Maison du paysan, des barrages et des seuils d’épandage.

Par rapport au deuxième point qui concerne le suivi des activités, le Haut Commissaire a confié que «fort du bilan de mise en œuvre du premier quinquennat, l’objectif pour 2016-2021 est «la faim zéro au Niger » tel que prévu par le programme de la Renaissance acte II du Président de la République.

Après plusieurs années d’activités, l’Initiative 3N a selon le Haut commissaire, enregistré des résultats appréciables qui ont contribué à la satisfaction des besoins essentiels des populations. La rencontre a permis d’échanger avec le Président de la République sur certains problèmes rencontrés dans le fonctionnement de l’ICRISAT. « Nous avons reçu une mission qui nous avait fait part de certaines difficultés, nous les avions exposés pour voir comment solutionner certains problèmes au niveau de l’Institution », a-t-il expliqué…

Enfin, le Haut commissaire à l’Initiative 3N a apporté des éclaircissements sur ce qu’une certaine opinion a qualifié de vente de terrain à des Saoudiens par les autorités régionales de Diffa. Selon toujours Dr Ouendeba « Les documents sont clairs, c’est un projet prometteur qui va être mis en place, il y’a eu des études de faisabilité jugées bonnes pour pouvoir implanter ce projet. Et qui permettra de développer cette zone qui regorge de potentialités, mais pour le moment rien n’est encore acquis », a confié Dr Ouendeba Botorou.