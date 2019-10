Le Président de la République préside une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS)…

Share on Twitter

Le Président de la République Issoufou Mahamadou, Chef de l’Etat et Chef suprême des armées a présidé, ce mardi 1er octobre 2019, une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS) au palais de la Présidence.

Le chef de l’état était entouré pour la circonstance du Premier Ministre Brigi Rafini, du Ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, du Ministre de la Défense Nationale et des différents responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Organe constitutionnel, le Conseil National de Sécurité (CNS) donne des avis au Président de la République sur les questions relevant des domaines de la sécurité, de la défense de la Nation et aussi sur la politique étrangère de notre pays.

Les délibérations issues de la réunion du Conseil National de Sécurité ne font l’objet d’aucune communication.

Par Agence Nigerienne de Presse