Le Président de la République procède à l’inauguration du Boulevard Tanimoune et de la rue Foulan Koira, à Niamey : 21,8 km de voirie urbaine bitumée et aménagée, ouverte à la circulation

C’est en effet, la première tranche de 70 km de voirie urbaine prévue pour la capitale Niamey qui vient d’être officiellement inaugurée et livrée pour la circulation au grand bonheur des populations de Niamey. Le Chef de l’Etat avait à ses côtés les plus hauts responsables du pays et les membres du corps diplomatique à l’occasion de cet évènement important pour les usagers de la route dans la capitale.

La réalisation de ces ouvrages est une des réponses aux besoins de plus en plus pressants en services sociaux de base et infrastructures qu’expriment les populations d’une capitale qui grandit vite, d’une ville dont les pensionnaires résidents et de passage aspirent à un cadre de vie sain et des conditions de déplacement meilleures. C’est avec un sentiment de satisfaction que le Président de la République est allé couper le ruban inaugural avec le Premier ministre, le ministre de l’Equipement et en présence du 1er vice-président de l’Assemblée Nationale et du représentant de la BOAD. Par ce geste symbolique, le Chef de l’Etat, donna officiellement le coup d’envoi de la mise en circulation du boulevard Tanimoune, du nom de l’illustre guerrier Sultan de Zinder.Pour le Président Issoufou Mahamadou, ce n’est qu’un devoir en tant que Président de la République de créer les conditions d’un bien-être à tous les concitoyens. Si hier, c’est la centrale électrique de Gorou Banda, aujourd’hui, c’est la voirie urbaine. On se rappelle que les échangeurs, la gare ferroviaire et bien d’autres infrastructures structurantes de développement ont été inaugurées. Bientôt, les travaux du 3ème pont seront lancés et bien d’autres actions suivront conformément aux engagements et aux promesses. Car, a souligné le Chef de l’Etat, « le devoir de tout citoyen c’est d’aimer son pays ».Il est fort à parier qu’avec le Président de la République, le meilleur est à venir. En effet, comme il l’a lui-même dit, il essaie toujours de faire tout son possible pour le progrès social du Niger à travers la mise en œuvre du programme de Renaissance. Aussi, le Président Issoufou a-t-il annoncé la réalisation d’autres projets urbains dans la capitale pour en faire une ville coquette de même que les capitales régionales. Se disant heureux de procéder à l’inauguration de ce boulevard qui a rendu, sans doute plus fluide la circulation dans la ville de Niamey, le Président de la République a exprimé son engagement à aller de l’avant dans cette œuvre de constuction nationale. «Nous allons, Incha Allah, continuer à travailler pour rendre Niamey encore plus coquette », a-t-il soutenu.Auparavant, le ministre de l’Equipement, M. Kadi Abdoulaye, a précisé que pour les 21,8 km dont a bénéficié Niamey pour cette première phase du projet de 70 km, les travaux ont duré 18 mois pour un coût financier de plus de 23 milliards de francs CFA. Des quartiers traversés ont été assainis, des décharges ont été démantelées, la route a embelli et modernisé incontestablement la ville.Donnant les détails du projet, le ministre Kadi Abdoulaye a expliqué qu’outre les 21,8km, 7935ml de caniveaux bétonnés ayant été réalisés, 2018 ml de clôture d’écoles effectués, 2048 lampadaires sont placés et 4435 arbres ont été plantés le long des voies réalisées. Le patron des TP de notre pays a exprimé la gratitude du Niger aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger dans nombre de ses chantiers et projets pour un développement harmonieux et durable. M. Kadi Abdoulaye a fait une mention spéciale à la BOAD qui a financé le projet de la voirie urbaine avant d’annoncer les grandes réalisations en perspective. Il s’agit de la voie express reliant l’aéroport au centre-ville, le 3ème échangeur à Niamey, l’échangeur du rond-point des armées, l’aménagement de la corniche Yantala et tout naturellement la poursuite de la réalisation des 48km restant du projet de la voirie urbaine de 70 km dans la ville de Niamey.De son côté, le représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), M Oumar Diarra, a transmis le message de salutations du Président de la banque au Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou. Selon lui, la présence du Président de la République à la cérémonie d’inauguration du Boulevard Tanimoune démontre toute l’importance qu’il accorde au bien-être des populations nigériennes. Cette 1ère phase, a-t-il estimé, va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations riveraines mais aussi et surtout les conditions de transport dans la ville de Niamey en décongestionnant le centre-ville et fluidifiant la circulation.M. Oumar Diarra a affirmé que la BOAD apprécie positivement les efforts du gouvernement dans le secteur de l’entretien routier et l’a encouragé à poursuivre la mise en œuvre de la directive relative à la charge à l’essieu pour laquelle il s’en est réjoui. Le Représentant de la BOAD a rappelé que son institution a mis à la disposition du Niger une enveloppe financière de 382 milliards pour le maintien ou la réalisation des infrastructures comme c’est le cas avec le projet de 70 km de voirie à Niamey.Le représentant de la BOAD a enfin réitéré l’engagement et la disponibilité de la Banque Ouest Africaine de Développement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Programme de renaissance II pour le bien-être des populations nigériennes.