Le Président de la République rencontre l’unité de coordination du Millenium Challenge Corporation

Le président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a rencontré hier, au Palais de la Présidence, les membres de l’unité de coordination du Millenium Challenge Corporation (MCC).

Cette rencontre intervient quelques mois après l’approbation, en juin dernier, par le Gouvernement américain, du programme compact du MCC d’accorder au Niger une enveloppe de 437 millions de dollars US, en vue de l’accompagner dans la réalisation de certains programmes et projets sociaux majeurs notamment dans le domaine de l’agriculture. Le programme entend ainsi appuyer le Niger pour améliorer et développer durablement la composante irrigation.

Situant l’objet de la rencontre, la coordinatrice de l’unité de coordination, Mme Salamatou Gourouza, a souligné qu’il s’est agi pour eux d’aller expliquer au Chef de l’Etat en quoi consiste cet important don du Gouvernement américain au Niger, mais aussi de notifier à tous les acteurs les rôles qui sont les leurs dans la mise en œuvre efficace du programme.

Le maintien au vert des indicateurs, comme celui de la gouvernance, qui ont permis au Niger d’être éligible, et les conditions préalables pour obtenir le décaissement des fonds, ont été les deux points sur lesquels le Chef de l’Etat a insisté, a dit la coordinatrice qui a affirmé aussi que le Président de la République a rappelé à chacun le rôle qu’il doit jouer pour rendre effectif le décaissement.

Ayant pour volet principal l’irrigation, le programme MCC va également construire des routes pour faciliter l’écoulement des denrées agricoles et développer le cofinancement avec la Banque Mondiale sur les projets existants, a dit Mme Salamatou Gourouza qui s’est réjouie de la présence effective de tous les acteurs, et surtout du soutien réaffirmé du Président de la République.