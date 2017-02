Le Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou procède à la pose de la 1ère pierre du Complexe charbonnier de Salkadamna, dans la région de Tahoua : Lueur d’espoir pour l’indépendance énergétique du Niger

L’ère de l’indépendance énergétique est en train de se dessiner pour notre pays, et avec elle, celle d’un Niger exportateur d’énergie. Longtemps chanté, mais toujours reporté, on y croit enfin.

Et pour cause, le Président de la République, Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou a procédé, hier au village de Salkadamna situé à 80 km au nord-ouest de la ville de Tahoua dans la commune rurale de Takanamatt, à la pose de la première pierre du gigantesque complexe charbonnier qui permettra à notre pays d’extraire du charbon de cet important gisement, découvert en 1981, mais surtout de produire de l’énergie électrique à travers la centrale électrique thermique qui y sera construite. Cette centrale, la plus grande du Niger, aura une capacité de production de 600 MW. C’est nettement supérieur au besoin national en énergie électrique et cela sonnera définitivement le glas de la dépendance énergétique chronique du Niger vis-à-vis des autres pays.

La pose de la 1ère pierre marque le démarrage des activités de construction de ce complexe par la société américaine «Sources California Energy Services». De son arrivée à l’aérodrome de Tahoua au village de Salkadamna, les populations de la région sont sorties massivement pour accueillir le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, et l’importante délégation qui l’accompagne. Trois aéronefs ont été mobilisés pour transporter les membres de l’imposante délégation présidentielle venue assister à cet énième évènement historique marquant de l’ère de la Renaissance du Niger.

A Tahoua ville, tout comme aux villages riverains du chemin tortueux et difficile menant à Salkadamna, les populations sont sorties pour accueillir chaleureusement le Chef de l’Etat. C’est ainsi que le cortège présidentiel a dû marquer plusieurs escales pour permettre au Président Issoufou de communier avec les populations, dont la tradition légendaire d’hospitalité et le sens d’accueil n’ont jamais fait défaut. C’est finalement à 13h que le Chef de l’Etat est arrivé à Salkadamna, après plus de trois heures de route.

Sur place, c’est une foule en liesse, compacte, et pleine d’émotion qui attendait la délégation présidentielle pour être témoin de cette nouvelle page de l’histoire du Niger qui est en train d’être écrite dans leur localité. Tout le patrimoine culturel et artistique local, allant des chants au défilé des chameliers et des cavaliers en passant par les danses, et les youyous des femmes, y a été déployé, dans une parfaite harmonie. C’est dans cette ambiance carnavalesque que la cérémonie a commencé.

Et comme le veut la tradition, ce sont les autorités locales régionales qui ont pris la parole les premières, le maire de la commune rurale de Takanamatt et le gouverneur de la région de Tahoua. Le premier, pour souhaiter la bienvenue au Président de la République et sa délégation et exprimé la gratitude des 44.049 habitants de la commune qu’il a succinctement présentée. Le complexe charbonnier vient s’ajouter à une série d’actions mises en œuvre par les plus hautes autorités et qui concourent à l’amélioration des conditions de vie des populations. Le maire a également souligné les appuis apportés par la société en charge du complexe à sa commune dans divers domaines de la vie socioéconomique. Le Gouverneur de la région administrative de Tahoua, M Barmou Salifou dira que Tahoua disposait de quelques rares unités industrielles il y a peu de temps. Mais aujourd’hui tout a changé, tout évolue au grand bénéfice des Nigériens et des populations de la région grâce à l’engagement du Président de la République pour la mise en valeur des importantes potentialités minières dont regorge le sous-sol de la région.

Il a rappelé le lancement tout récemment des travaux de la cimenterie de Keita mais aussi ceux d’extension de celle de Malbaza. Avec le lancement de la construction du complexe charbonnier et le mise en service de la future centrale, c’est des milliers d’emplois temporaires qui seront créés dans un premier, puis des centaines d’autres permanents dans un second temps, a fait remarquer le gouverneur Barmou Salifou avant d’ajouter que le centrale fournira de l’énergie en permanence. Avec ses 600 MW, elle fera du Niger un pays excédentaire en production donc un exportateur du précieux jus, outil incontournable de développement de notre ère.

Outre la production des briquettes de charbon à usage familial qui permettra de lutter contre la désertification, la société s’est engagée à accompagner le Niger à travers la construction d’infrastructures diverses. Le gouverneur a salué tous les efforts déployés par les autorités avant de demander à ses administrés et à tous les Nigériens d’accompagner le Président de la République et son gouvernement dans leur élan de doter notre pays en infrastructures de développement adéquates.

Le ministre de l’Energie et du Pétrole, M. Foumakoye Gado, a rappelé à l’assistance que la pose de la première pierre de Salkadamna, vient après celle de la centrale de 100c MW de Gorou Banda à Niamey en avril 2013. L’histoire du charbon à Salkadamna remonte à 1981 et 82 lors du fonçage des puits dans deux villages de la localité à l’occasion duquel des indices du charbon ont été détectés a rappelé le ministre. Tout naturellement cela a réveillé l’intérêt des autorités nigériennes et des partenaires pour la valorisation énergique du périmètre qui couvre une superficie de 489km2. Des travaux de recherche furent engagés aboutissant à la découverte des réserves exploitables de plus de 60 millions de tonnes avec un charbon à très fort pouvoir calorifique sur seulement 30 km2 de la superficie totale.

Parmi les nombreux partenaires du Niger, Source California Ernergy Services s’y est engagé avec l’Etat du Niger pour la valorisation du gisement à travers un projet structurant majeur conclu entre les deux parties. Le ministre Foumakoye Gado a indiqué que Source California Energy Services mettra en place une mine à ciel ouvert, construira une centrale thermique de 600MW ainsi qu’une unité de production annuelle de 100.000 tonnes de briquettes de charbon carbonisé à usage domestique, une cité pour le personnel. A cela s’ajoute la construction de la route Tahoua –Salkadamna qui verra le jour avec ce projet. Le ministre a précisé qu’il s’agit d’un projet véritablement intégrateur à multiples facettes qui «va impacter considérablement le développement socioéconomique de la région en particulier, du Niger et de la sous région en général ». C’est un montant de 740 milliards de F CFA qui sera investi par la société partenaire pour la réalisation de tous ces travaux précités mais aussi la construction, pour plus de 150 millirards FCFA, de plusieurs centrales solaires d’une capacité de 150 MW dans toutes les régions du pays et de deux hôpitaux.

Parlant de la question de l’énergie, le ministre Foumakoye Gado a indiqué que bientôt, le calvaire des délestages ne sera qu’un lointain souvenir douloureux. Le réseau de transport et de distribution sera renforcé pour satisfaire toute la demande. Et le Niger aura la possibilité d’exporter son excédent de production vers les pays voisins, de développer son pôle industriel avec l’installation des unités grâce à la disponibilité de l’énergie, qui jadis faisait défaut. Les milliers d’emplois qui seront ainsi créés permettront le développement des activités économiques et réduira considérablement le flux d’exode qui caractérise certaines régions. Le ministre de l’Energie et du pétrole a mis tout cela à l’actif du Président Issoufou Mahamadou dans le domaine de l’énergie qui a mis au devant sa volonté politique et sa vision pour rendre possible la réalisation d’un projet structurant à la dimension de Salkadamna.

M. Foumakoye Gado d’ajouter que c’est cette même énergie qu’a mis le Président Issoufou Mahamadou pour réaliser le vieux rêve des Nigériens, celui de voir le train arriver dans notre pays. Faisant le lien entre les deux projets, le ministre de l’Energie et du Pétrole a promis que « lorsque le train sifflera trois fois à Gaya, Malgorou, Dosso, Birni N’Gaouré, Niamey et Téra, le Kilowatt heure produit, ici à Salkadamna, alimentera les mêmes localités et s’en ira illuminer d’autres foyers dans les pays voisins ». Il a réitéré sa conviction et sa confiance qu’avec le parachèvement de tous les projets lancés ou en voie de l’être, le Président Issoufou révolutionnera profondément la vie économique et sociale du Niger.

Le président du groupe « Source California Energy Services » M David MC Millan a remercié et félicité le Chef de l’Etat pour l’aboutissement de ce projet qui va contribuer à la prospérité du Niger. Il a indiqué que son groupe mettra à la disposition du Niger son expérience de plus de 40 ans dans le secteur pour faire de notre pays un acteur majeur de l’énergie en Afrique car, il dispose de toutes les sources d’énergies. Parlant spécifiquement du projet Salkadamna, M. Mc Millan a expliqué que sa société dispose des équipements et de la technologie modernes pour faire fonctionner la centrale en toute sécurité, avec efficacité pour fournir de l’électricité dans le respect des normes environnementales. Il s’est dit fier et heureux de partager son savoir-faire avec le Niger et s’est engagé dans la logique de transfert de technologie et le soutien au Niger dans ses efforts de développement économiques à travers notamment les appuis en tout genre aux populations.

Après avoir posé la première pierre et lancé symboliquement les travaux de la construction du complexe, le Président de la République s’est adressé à la population présente à la cérémonie. Le chef de l’Etat salué les personnalités nationales et les représentants des pays amis qui ont effectué avec lui le déplacement de Salkadamna. La cérémonie de ce jour est la concrétisation d’une promesse a dit le Président Issoufou Mahamadou avant de rappeler la précédente cérémonie de pose de la 1ère pierre de la cimenterie de Keita au village de Garadaoua, qui est la concrétisation d’une autre promesse. Outre les actions entrant dans le cadre de la mission régalienne de l’Etat touchant à la sécurité, la défense, l’éducation, la santé, l’alimentation, le Président de la République a indiqué qu’il y a des travaux qui relèvent de l’histoire.

Les autorités actuelles leur accordent toute leur attention, déploient les efforts et mettent l’énergie nécessaire pour leur réalisation. »De nos jours ces travaux que l’histoire retiendra sont au nombre de trois(3). Il s’agit du chemin de fer qui, par la grâce de Dieu est en train d’être posé pour la première fois dans le pays qui en a tant rêvé depuis 80a ns. C’est aussi le barrage hydroélectrique de Kandadji. Il sera réalisé sous peu » a promis le Chef de l’Etat. Quant au 3ème projet, il s’agit de la centrale électrique qui fournira au Niger 600MW dont l’excédent sera exporté vers nos voisins. Le président de la République a salué et remercié la société Source California Energy Services qui a décidé d’investir d’importantes ressources dans ce projet et sur la réalisation d’autres infrastructures au profit des populations nigériennes.