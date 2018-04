Le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, procède à l’inauguration, à Bandé, de la route Zinder–Magaria-Frontière Nigeria : Une autre promesse tenue au profit des populations du Damagaram

Une autre promesse faite et tenue au profit des populations du Damagaram.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, était, hier, l’hôte des populations du Damagaram, où il est allé présider, dans la localité de Bandé, la cérémonie solennelle d’inauguration du de la route Zinder-Magaria-Frontière Nigeria. A sa descente d’avion à l’aéroport de Zinder, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli par le gouverneur de la région, M. Issa Moussa et salué par plusieurs membres du gouvernement, les autorités administratives et coutumières et une foule en liesse.

Quelques instants après les cérémonies d’accueil, la délégation présidentielle s’est rendue à Bandé, à 70 km au Sud de Zinder, où le Chef de l’Etat a procédé, en début d’après-midi, à l’inauguration de la route Zinder Bandé–Magaria- Frontière du Nigeria, longue de 112 km. Tout au long du parcours, les populations des villages traversés ont réservé un accueil chaleureux à la délégation présidentielle pour témoigner, somme toute, leur vive reconnaissance au Chef de l’Etat et saluer l’inauguration de cette voie bitumée qui désenclave désormais le département de Magaria en particulier, et la région de Zinder en général.

A l’ouverture de la cérémonie, des chants et des sketches ont été présentés par plusieurs groupes musicaux traditionnels et modernes pour féliciter le Chef de l’Etat qui a rigoureusement accompli ses promesses électorales aux populations de la Région de Zinder. « Kayi Moungani Moungodé, le Président de la République est un chef visionnaire, un bâtisseur infatigable », ont clamé sans relâche les artistes.

Prenant la parole, le premier, le Gouverneur de la région de Zinder, M. Issa Moussa a tenu, au nom des populations et des usagers de la route, à rendre un vibrant hommage au Président Issoufou Mahamadou pour avoir entièrement réhabilité la voie bitumée Zinder–Bandé-Magaria–Frontière du Nigeria longue de 112 km pour un coût de plus de 12 milliards de FCFA.

A cela s’ajoute, a-t-il dit, les travaux de voirie de la ville de Magaria. M. Issa Moussa a ensuite saisi l’opportunité de cette cérémonie pour rappeler les réalisations phares patiemment et efficacement accomplies par le Chef de l’Etat au profit des populations de la région, à savoir la reconstruction de la route bitumée Zinder-Guidimouni -Musari longue de 70 km, la mise en place de la Station de pompage Nord Ganaram pour régler de façon durable la question d’approvisionnement en eau potable de la Ville de Zinder, la construction d’un marché moderne à Zinder et la réhabilitation de la route Zinder –Bandé-Magaria –Frontière du Nigeria.

Le Gouverneur de Zinder a également parlé de la tenue de la fête tournante du 18 décembre à Zinder pour laquelle 48 milliards de FCFA seront injectés cette année en vue de moderniser la deuxième Ville du Niger. Aussi, a-t-il exprimé, au nom des populations de la région de Zinder, sa profonde gratitude au Président de la République pour avoir conduit à bon port ces gigantesques réalisations dans divers domaines pour apporter des changements qualitatifs dans la vie quotidienne des populations de la région. Il a félicité les Partenaires Techniques et Financiers qui accompagnent le Niger dans ses efforts de développement.

S’en est ensuite suivie l’intervention de l’ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne, M. Raul Mateus Paula qui a réitéré l’engagement de son institution pour accompagner le Niger dans son développement socio-économique, ce qui reflète de la qualité des relations qui unissent le Niger et l’Union Européenne. Le chef de la Délégation de l’UE au Niger a ensuite parlé de la réhabilitation de 1000 km sur la route nationale N° 1 d’Ouest à l’Est. Il a précisé qu’environ 13 milliards de FCFA ont été injectés pour réaliser le tronçon bitumé Zinder-Bandé –Magaria Frontière du Nigeria.

L’Union Européenne, a-t-il assuré, consent également le financement d’un vaste programme routier qui concernera les voies bitumées, les routes rurales, les routes en terre ainsi que la réhabilitation de la route Zinder –Tanout au titre du 11ème FED pour un cout de 106 Milliards de FCFA. Il a tenu à féliciter le Chef de l’Etat pour l’intérêt et le souci qui l’anime chaque jour que Dieu fait pour le développement de son pays. M. Raul Mateus Paula a émis le vœu de voir les autorités s’impliquer à l’entretien des routes pour les rendre pérennes.

Quant au ministre de l’Equipement, M. Kadi Abdoulaye, il a souligné que les autorités de la 7ème République, sous la conduite du Chef de l’‘Etat, accordent une place de choix au développement des infrastructures routières du pays pour promouvoir les liens de solidarité et d’unité nationale entre les fils du pays. Le ministre Kadi Abdoulaye a ainsi rappelé la réhabilitation de plusieurs tronçons de la route nationale N°1 financée par l’Union Européenne qui, est un partenaire privilégié pour le Niger en particulier dans le domaine des infrastructures routières. Le ministre de l’Equipement a félicité les autorités régionales, les entreprises et les bureaux de contrôle qui se sont impliqués pour la réalisation, le suivi et la qualité des travaux de la route Zinder -Bandé –Magaria –Frontière du Nigeria.

Peu avant la cérémonie de coupure du ruban symbolisant l’inauguration de la route Zinder –Bandé–Magaria–Frontière du Nigeria, le Chef de Canton de Bandé a offert un cheval au Président Issoufou Mahamadou qui à son tour le remet en guise de présent au Chef de la Délégation de l’Union européenne.

Aussitôt après la cérémonie de coupure du ruban, le Chef de l’Etat s’est confié à la presse. Dès l’entame de son intervention, le Président de la République a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations à l’Union européenne qui est le premier partenaire de coopération avec le Niger dans le domaine, non seulement des infrastructures, mais aussi dans d’autres secteurs qui sont prioritaires tels que la sécurité, l’Initiative 3N, la gouvernance, les secteurs sociaux de base : la santé et l’éducation.

‘’Nous allons tout faire pour consolider les relations qui existent entre le Niger et ce partenaire stratégique », a- assuré le Président Issoufou Mahamadou. Il a d’ailleurs rappelé que cette route qui vient d’être inaugurée vient s’ajouter à d’autres réalisations qui ont été faites au bénéfice des populations de la région de Zinder, telles que la route Zinder-Guidimouni, la mise en place de la station de pompage Nord Ganaram, la construction du marché moderne Dollé de Zinder et bien d’autres appuis conséquents aux secteurs de la santé et de l’éducation.

« En perspective d’autres projets verront le jour dans la région de Zinder avec la réhabilitation de la route Zinder –Tanout qui sera financée par l’Union Européenne », a annoncé le Chef de l’Etat. A cela s’ajoute le projet de Zinder Saboua qui consistera à moderniser la Ville de Zinder à l’occasion de la tenue de la fête tournante du 18 décembre cette année et d’autres infrastructures qui continueront à être réalisées au profit des populations de la région de Zinder. « Les promesses ont été faites et tenues dans la région de Zinder », a conclu le Chef de l’Etat.