Le Président de la République SEM Issoufou Mahamadou reçoit Melle Aminatou Amadou Garba, lauréate du prix « Next Einstein Fellow »

Le Président de la République, Chef de l’Etat SEM Issoufou Mahamadou a reçu, ce jeudi 12 avril, Melle Aminatou Amadou Garba, lauréate du prix « Next Einstein Fellow », une distinction qu’elle a reçue le 25 mars 2018 à Kigali au Rwanda.

Ce prix, note-t-on, est dédié aux jeunes chercheurs africains sur les sciences et la technologie.

A l’issue de l’audience, la jeune lauréate a déclaré à la presse qu’elle a été très honorée d’être reçue par le Président de la République qui l’a félicitée, tout en encourageant les jeunes Nigériens « à aller vers les sciences et la technologie et à poursuivre l’excellence ».

« Ce prix récompense toute une carrière. Il est le cumul de ce que j’ai fait dans la recherche scientifique depuis mes études en télécommunications », a expliqué Melle Aminata Amadou Garba, détentrice d’un PHD en télécommunications et qui a travaillé comme chercheuse dans les théories de l’information dont l’objectif est d’accroître les capacités des réseaux de télécommunications.

Elle a également continué dans la recherche des applications et les politiques de télécommunications.

« Ce travail est le cumul de mes recherches, de mes articles publiés et des brevets d’information auxquels j’ai appliqués et je dédie ce prix à l’Afrique toute entière et à tous ceux qui œuvrent dépendamment de leur secteur d’activité », a-telle conclu.