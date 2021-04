Share on Twitter

Le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum, préside ce mardi 21 avril 2021, une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS).

Cet organe constitutionnel assiste le Chef de l’Etat en tant que Chef Suprême des Armées.

Le CNS donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la Nation, à la défense, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays, rappelle-t-on.

Cette réunion se déroule en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Ouhoumoudou Mahamadou, des membres du Gouvernement et des hauts responsables des Forces de Défense et de Sécurité (armée, gendarmerie, garde nationale et police nationale).

Source: Presidence de la Republique