Le Président de la République s’est entretenu mardi avec le Conseiller Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, s’est entretenu mardi, 30 avril 2019, avec le Conseiller Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef d’Equipe en charge d’enquête sur DAESH, M. Karim A. A. Khan.

« Nous avons parlé avec le Président de la République de mon mandat qui consiste à mener des enquêtes en ce qui concerne DAESH et à établir les responsabilités pénales de cette organisation », a dit M. Khan.

«Nous avons également évoqué l’Etat de droit qui est une chose très importante au Niger et qui est bien suivie», a-t-il affirmé.

M. Khan a précisé « qu’il n’est pas dans la bataille contre le terrorisme, mais mes actions sont concentrées sur DAESH et faire en sorte que, lorsqu’il s’agit des cas de DAESH, les jugements soient faits dans les normes standards. »

Comme le dit bien le Président de la République et le Ministre de la justice, l’Etat de droit prévaut au Niger, et « nous voulons que cela soit tel et que tout soit fait dans les règles de l’art.»

Source: Presidence de la Republique