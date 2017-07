Le président français répond à AfrikiPress au sommet du G20 : propos tenus et réactions dans la presse hexagonale

Propos tenus par Emmanuel Macron, président de la République Française, au cours du sommet du G20 qui se tenait à Hambourg, en réponse à une question d’AfrikiPress :

Philippe KOUHON, AfrikiPress : Le G20 vient de débattre du partenariat avec l’Afrique, on a vu le plan Marshall avec l’Europe qui a coûté près de 150 milliards de dollars d’aujourd’hui, ou une conversion. Concrètement combien les pays du G20 sont prêts à mettre en tout cas dans l’enveloppe pour sauver l’Afrique et quelle sera la contribution de la France ?

LE PRÉSIDENT : Alors, je vais vous dire, je ne crois pas une seule seconde à ce genre de raisonnement, pardon d’être aussi direct ! Il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été données, alors vous savez, nous avons soit nous soit dans nos équipes, les champions du monde de l’addition de milliards. Ça fait d’ailleurs des décennies qu’on vous promet des « plans Marshall » pour l’Afrique et qu’on les a d’ailleurs décidés et faits !

Donc si c’était aussi simple, vous l’auriez constaté. Le plan Marshall, c’était un plan de reconstruction matérielle dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l’Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd’hui. Quels sont les problèmes en Afrique ? Les Etats faillis, les transitions démocratiques complexes, la transition démographique qui est, je l’ai rappelé ce matin, l’un des défis essentiels de l’Afrique ; c’est ensuite les routes des trafics multiples qui nécessitent des réponses aussi en termes de sécurité et de coordination régionale, trafic de drogue, trafic d’armes, trafic humain, trafic de biens culturels et c’est le fondamentalisme violent, le terrorisme islamiste.

Tout ça aujourd’hui mélangé crée les difficultés de l’Afrique en même temps que nous avons des pays qui réussissent formidablement, un taux de croissance extraordinaire qui fait dire à certains que l’Afrique est une terre d’opportunités. Donc si nous voulons une réponse cohérente à l’Afrique et aux problèmes africains, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu’un simple plan Marshall et des milliards accumulés.

Partout où le secteur privé peut s’impliquer, il doit s’impliquer, nous devons l’orienter, c’est ce que nous sommes agréés avec la Banque mondiale. En matière d’infrastructures essentielles d’éducation, de santé, là il y a un rôle pour le financement public et c’est dans ce cadre que nous devons agir. C’est notre responsabilité. En matière de sécurité, nous devons agir en lien avec les organisations régionales africaines ; c’est-ce que par exemple la France fait avec l’opération « Barkhane » au Sahel, mais plus largement à travers ce que nous avons installé dimanche dernier au G5 Sahel.

Développement, sécurité et ensuite, il y a une responsabilité partagée, le plan Marshall que vous voulez pour l’Afrique, c’est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C’est par le biais d’une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d’une lutte pour la bonne gouvernance et d’une transition démographique réussie.

Quand des pays ont encore aujourd’hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien, donc le plan de transformation en quelque sorte, que nous devons conduire ensemble en tenant compte des spécificités africaines et par et avec les chefs d’Etat africains, c’est un plan qui doit prendre en compte nos propres engagement sur l’ensemble des chantiers que je viens d’évoquer, mieux associer public et privé et doit se faire de manière beaucoup plus régionale, parfois nationale dans la durée ; c’est la méthode qui a été retenue là, c’est ce que nous faisons partout où nous sommes engagés.

J’aurai l’occasion dans quelques semaines d’y revenir plus en détail.