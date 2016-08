Le Président Issoufou accorde 50 millions de FCFA, une villa, une bourse d’études en Allemagne à Alfaga…

Le vice champion du monde en Taekwondo au JO de Rio 2016, le jeune Abdoul Razak Issoufou Alfaga a régagné Niamey cet après midi. Il a été dignement accueilli par les plus hautes autorités et la population de Niamey qui lui a témoigné toute sa reconnaissance. De l’aéroport Diori Hamani de Niamey jusqu’au Stade Seyni Kountché, la foule était dense et compacte.

Elle a acclamé son héros tout au long du cortège. Le Président de la République, Chef de l’Etat et toutes les hautes autorités du pays se sont déplacés au stade pour la cérémonie solennelle.

Arrivé sur les lieux, Alfaga a eu droit à des accolades du Chef de l’Etat avant que celui-ci ne le prenne bras dessus et soulevés et faire une rentrée triomphale dans un palais du 29 juillet en délire.

Après avoir magnifié le parcours de Alfaga qui est désormais un exemple et une source de motivation pour la jeunesse nigérienne, le Président Issoufou Mahamadou l’a élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Niger ;

avant de lui octroyer 50 millions de FCFA , une villa, une bourse d’études en Allemagne et de prendre en charge ses frais de séance d’entrainement pour les 4 prochaines années.

Le vieux Issaka Daboré, 44 ans après son sacre de Munich a reçu des mains du Chef de l’Etat, une enveloppe de 15 millions des FCFA et les autres athlètes nigériens présents à Rio ont eu droit chacun à 5 millions de FCFA.

Au Palis du 29 juillet, cet après midi, le peuple nigérien uni et soudé, regroupé au sein de la grande Nation nigérienne a transcendé les clivages de tous ordres pour fêter ensemble dans la joie et l’allégresse.

Le Président Issoufou Mahamadou a marqué cet événement par un geste fort et qui récompense les mérites.

Nous y reviendrons…