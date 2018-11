Le Président Issoufou Mahamadou a participé dimanche après-midi au Premier Forum de Paris pour la Paix

Quelque 70 Chefs d’Etat et de Gouvernement dont le Président Issoufou Mahamadou ainsi que les dirigeants des Organisations Internationales ont participé dimanche après-midi, 11 novembre 2018, au Premier Forum de la Paix à la Grande Halle de La Villette (XIXe arrondissement de Paris).

Ce forum, organisé à l’initiative de la France, à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, a été axé sur la paix et le multilatéralisme.

Il a été marqué par plusieurs discours notamment ceux du Président français Emmanuel Macron, de la Chancelière allemande, Angela Merkel, du Secrétaire Général de l’ONU, António Guterres, et du Président de la République Issoufou Mahamadou.

Dans une intervention lors de ce forum, le Président de la République a d’abord remercié le Président Emmanuel Macron « pour avoir bien voulu honorer le Niger, en nous associant à la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918. »

Le Chef de l’Etat a également salué « l’opportunité et la pertinence de l’organisation d’un forum sur la paix et la sécurité en marge de cet important évènement. » Evoquant la situation internationale « devenue très complexe », le Président Issoufou Mahamadou a dit que « tout doit être mis en œuvre pour éviter que la lutte contre le terrorisme soit perçue comme un choc entre civilisations ». En dépit de la demande pressante des pays membres du G5-Sahel, « nous n’arrivons pas à mobiliser la solidarité internationale en vue d’un soutien multilatéral durable à la force conjointe mise en place pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé », a-t-il noté.

Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de la Première Dame Dr. Lalla Malika Issoufou, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Kalla Ankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur et M. Kalla Moutari, Ministre de la Défense Nationale.