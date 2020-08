Le Président Issoufou Mahamadou a présidé ce lundi à Agadez les cérémonies commémorant la Fête de l’Indépendance couplée à la Fête de l’Arbre.

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, accompagné de la Première Dame, Dr. Lalla Malika Issoufou, a présidé ce lundi, 3 août 2020, à Agadez, les cérémonies commémorant la Fête de l’Indépendance qui coïncide avec la 45ème Edition de la Fête de l’Arbre.

Le thème retenu est : « Investir dans la restauration du patrimoine forestier, c’est investir dans l’avenir », la ville d’Agadez abritant cette année les cérémonies commémoratives de cette fête tournante.

Cette célébration a été surtout marquée par la décoration par le Président de la République, de plusieurs personnalités pour service rendu à la Nation, la remise des prix aux lauréats du concours sur la lutte contre la désertification dont le Prix du Président de la République et la plantation d’arbres dans l’enceinte de l’Hôpital Régional d’Agadez.

A l’instar du Président Issoufou Mahamadou et de la Première Dame, toutes les personnalités présentes à cette cérémonie ont planté chacune un arbre.

Il s’agit notamment du Président de l’Assemblée Nationale, SEM Tinni Ousseini, du Haut Représentant du Président de la République, M. Seyni Oumarou, des Membres du Gouvernement, des Députés Nationaux, des Ministres, Conseillers Spéciaux, des représentants du Corps diplomatique et des Organisations internationales accrédités au Niger et des Autorités administratives et coutumières de la Région d’Agadez.