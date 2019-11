Le Président Issoufou Mahamadou a présidé jeudi à Niamey l’ouverture du 3ème Sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a présidé jeudi, 28 novembre 2019 au Palais des Congrès de Niamey, l’ouverture officielle du 3ème Sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, des Premières Dames du Niger et celles des autres pays, de la Fondatrice de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU), Dr. Hak Ja Han Moon, de plusieurs anciens Chefs d’Etat africains, des officiels nigériens et des responsables des organisations internationales.











Cet événement regroupe également des participants venant du monde entier dont des Parlementaires, des Chefs Religieux et Chefs Coutumiers, des femmes et jeunes leaders, des Chefs d’Entreprises et autres dirigeants de la Société Civile.

Organisée par la FPU, la rencontre a pour thème « Construire une Afrique Pacifique, Unie et Prospère centrée sur les Valeurs Universelles : Paix, Sécurité, Réconciliation, Interdépendance, Prospérité Mutuelle et Valeurs Universelles ».

Elle poursuit l’objectif principal de promotion du Projet pour une Afrique céleste afin de contribuer largement à soutenir les efforts des dirigeants africains pour la paix, la sécurité, la réconciliation, le développement humain, la réalisation des idéaux de l’Union Africaine et les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Source: Présidence de la République