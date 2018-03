Le Président Issoufou Mahamadou a pris part, hier, au Sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur la ZLECA, à Kigali, au Rwanda : La Zone de Libre Echange Continentale Africaine officiellement lancée

Les dirigeants africains dont le Président de la République SEM Issoufou Mahamadou ont procédé, hier mercredi 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, au lancement officiel de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA), lors d’un Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine (UA) consacré à la question.



Le Président Issoufou Mahamadou, Champion de l’UA, a été le premier à signer l’accord établissant la ZLECA. Il a été suivi dans ce geste historique par le Président rwandais, Président de l’Union Africaine, SEM Paul Kagamé, et l’ancien Président de cette organisation, le Président tchadien SEM Idriss Déby Itno. Au total, 44 Chefs d’Etat et de délégation, présents à ce Sommet, ont signé ce document.

Deux autres instruments juridiques ont également été signés lors de cette conférence. Ainsi, 43 pays ont signé la Déclaration de Kigali et 27 pays ont paraphé le Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et le Droit d’Etablissement.

Dans leurs interventions, le Président de l’Union Africaine, celui de la Commission de cette Institution, M. Moussa Faki Mahamat ainsi que les autres dirigeants africains ont rendu hommage au Président Issoufou Mahamadou en saluant notamment son leadership et en le félicitant vivement pour son engagement, son dévouement dans la supervision et la conduite des négociations ayant abouti à la création de la ZLECA.

Ils l’ont également encouragé à poursuivre dans ce sens en vue de la ratification de l’Accord et de la mise en œuvre de la ZLECA dans les meilleurs délais.

Une conférence de presse, animée par les Présidents Issoufou Mahamadou et Paul Kagamé et le Président de la Commission de l’UA, a sanctionné ce Sommet Extraordinaire. (Lire en page 3 et 4 l’intégralité de l’allocution prononcée par le Président de la République.