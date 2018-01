Le Président Issoufou Mahamadou a reçu jeudi les vœux de Nouvel An du personnel de la Présidence de la République

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a reçu jeudi en fin d’après-midi, 4 janvier 2018, les vœux de Nouvel An du Cabinet et de l’ensemble du personnel de la Présidence de la République et des Services rattachés.