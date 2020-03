Le Président Issoufou Mahamadou a reçu lundi matin une délégation conduite par le Commissaire Paix et Sécurité de l’Union Africaine

Le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, Président en exercice de la CEDEAO, a reçu lundi matin, 16 mars 2020, une délégation comprenant le Commissaire Paix et Sécurité de l’Union Africaine (UA), le Ministre de la Défense Nationale de la Mauritanie, le Haut Représentant du Président de la Commission de l’UA et le Secrétaire Permanent du G5 Sahel.

A l’issue de cette rencontre, le Chef de cette délégation, l’Ambassadeur Smaïl Chergui, Commissaire Paix et Sécurité de l’UA, a dit que malgré les progrès enregistrés ces derniers temps, « le défi majeur dans la région reste le terrorisme et l’extrémisme violent et leur impact sur l’économie et la société ».

Cette visite intervient au lendemain de la décision du dernier Sommet de l’Union Africaine de déployer une force africaine de 3.000 hommes pour soutenir les pays du Sahel contre ce fléau, a-t-il indiqué.

« Nous sommes ici pour réfléchir avec le G5 Sahel, la CEDEAO et l’Union Africaine sur les contours et les conditions pouvant permettre le déploiement rapide cette force », a-t-il précisé.

« Le Président Issoufou Mahamadou a bien voulu nous faire part de ses analyses surtout qu’il préside la CEDEAO. C’est une chance pour nous de l’avoir », a affirmé M. Chergui.

Source: Presidence de la Republique