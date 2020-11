Le Président Issoufou Mahamadou à Tuiré pour des condoléances au Président Roch Marc Christian Kaboré

Share on Twitter

Le Président de la République Issoufou Mahamadou a effectué, le lundi 2 novembre 2020 dans l’après-midi, une visite de quelques heures à Tuiré, à 125 km à l’Est de Ouagadougou, où il a présenté les condoléances du gouvernement et du peuple nigériens au Président du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, et à sa famille, suite au décès de son père.

Le Chef de l’Etat s’est incliné devant le cercueil, a dit une fatiha et a signé le livre de condoléances.

M. Charles Bila Kaboré, 90 ans, est décédé le mardi 27 octobre 2020. Une messe en la Chapelle de Tuiré, son village natal, suivie de l’inhumation au cimetière familial, auront lieu ce mardi 3 novembre 2020.

M. Charles Bila Kaboré, administrateur civil, récipiendaire de nombreuses distinctions honorifiques burkinabé et étrangères, a occupé de très hautes fonctions aux niveaux national et international. Il fut notamment Ministre des Finances, Ministre de la Santé et Vice-Gouverneur de la BCEAO avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1985.

A son arrivée à l’Aéroport International de Ouagadougou, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à la passerelle de l’avion présidentiel par le Premier Ministre du Burkina Faso, M. Christophe Marie Joseph Dabiré. Le Chef de l’Etat a ensuite été salué par les officiels burkinabé notamment le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, M. Cherif Sy et le Ministre des Affaires Etrangères, M. Alpha Barry.

Peu après, le Président nigérien a eu un entretien en tête-à-tête avec le Premier Ministre du Faso.

A noter que le Président Issoufou Mahamadou a été rejoint, à l’Aéroport International de Ouagadougou, par le Président de la République de la Guinée Bissau, M. Umaro Sissoco Embalo.

Les deux hommes d’Etat ont effectué ensemble le déplacement de Tuiré, à bord d’un hélicoptère, où ils ont présenté leurs condoléances à leur homologue du Burkina Faso et à sa famille.

Le Chef de l’Etat, accompagné, dans ce déplacement de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, a regagné Niamey le même jour dans la soirée.

Par ANP