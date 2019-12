Le Président Issoufou Mahamadou, champion de l’intégration commerciale Africaine…

Le magazine « NewAfrican » vient de sortir son Numéro-599 et a sélectionné les 100 Africains les plus influents. Le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou figure parmi ces personnalités, homme ou femme politique, homme ou femme d’affaires Africains.

Parmi les nominés, on peut citer d’imminentes personnalités telles que : le Président Paul Kagamé, le Président Nana Adufo-Addo, le président de la BAD Akinwurmi Adesina, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina J. Mohamed ou encore le Premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, le milliardaire Aliko Dangote ou encore Oulimata Sarr, Assistante Directrice régional (UN Woman) etc….

L’Afrique doit s’unir pour être forte dans le système international … l’AfCFTA est le fondement.

2019 a été incontestablement l’année du Président de la République Issoufou Mahamadou. Il s’est investi corps et âme dans le processus de l’intégration économique en Afrique, tout en occupant la plus haute fonction au Niger.





Le Président Issoufou a également passé la majeure partie des trois dernières années à diriger l’équipe d’experts et de technocrates qui ont négocié et élaboré les modalités et la feuille de route de l’Accord de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). La phase opérationnelle du projet continental tant annoncé a été judicieusement lancée à Niamey, la capitale du Niger, en juillet de cette année, en reconnaissance des efforts du Président Issoufou pour défendre et promouvoir la formation d’une des plus grandes zones de libre-échange au monde.

Dans ce contexte, nos efforts pour établir la ZLECA produiront des résultats si nous restons unis, parlons d’une seule voix et consolidons notre intégration.

En outre, en termes d’influence régionale récente, aucun autre dirigeant africain n’a peut-être eu autant d’impact que le Président Issoufou, qui a également été une force active dans l’effort collectif de lutte contre la menace croissante du terrorisme au Sahel, à travers le G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.

Le Président Issoufou est également l’actuel président de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En janvier, sous sa direction, le Niger rejoindra le Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent et il ne fait aucun doute qu’il utilisera la plate-forme pour défendre la cause de l’Afrique.









Source: NEWAFRICAN Magazine