Le Président Issoufou Mahamadou, Champion de l’Union Africaine pour la Zone de Libre-Echange Continentale (ZLEC) présente son Rapport : « C’est l’unité de l’Afrique qui permettra de sauver notre continent et qui permettra à nos peuples de jouir pleinement de leur richesse »

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, Champion de l’UA pour la ZLEC a présenté son Rapport à la 30ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA).



Après avoir minutieusement présenté étape par étape le processus d’élaboration de ce Rapport, le Chef de l’Etat s’est longuement appesanti sur l’Accord portant création de la ZLEC africaine qui permettra de changer la donne pour l’Afrique et le peuple africain. En effet, selon lui, « C’est un accord qui aura un impact économique considérable et positif sur nos populations et le continent en général.

Grâce à cela, nous créons un marché unique qui stimulera l’industrialisation, la diversification économique et le commerce. Ce sera également un instrument qui va nous rassembler et nous permettre d’élaborer un agenda commun pour que « l’Afrique parle d’une seule voix et agisse à l’unisson, tout en misant sur nos points forts dans le cadre de nos engagements commerciaux et diplomatiques avec le reste du monde ».

Pour être forts à l’étranger, nous devons d’abord être forts chez nous. Nos réalisations économiques à l’échelle nationale constituent l’un des éléments qui vont nous permettre de générer cette force tant désirée.

Par conséquent, la signature, la ratification puis la mise en œuvre de l’Accord par nous tous sont fortement recommandées.

Excellences, je voudrais, à ce sujet, vous prier instamment de commencer à élaborer des stratégies au niveau national pour la signature et la ratification de l’Accord et de ses Protocoles.

Ce sera une réussite historique et significative si nous devenons tous des membres fondateurs de la ZLEC Africaine.

Excellences, je vous prie également, humblement mais avec ferveur, d’exhorter vos ministres respectifs du Commerce à considérer la ZLEC Africaine comme leur priorité absolue. Ils doivent, à cet égard, assister à toutes les réunions des ministres du Commerce de l’Union Africaine.

Les trois prochains mois seront consacrés à instruire vos ministres du Commerce respectifs pour qu’ils entreprennent des activités de sensibilisation à l’échelle nationale afin que tous les ressortissants des pays africains soient pleinement conscients des efforts déployés pour établir la Zone de Libre-Échange Continentale. Cela permettra, à nouveau, de faciliter une ratification plus rapide de l’instrument juridique de la ZLEC dès sa signature ».

Néanmoins dans ce monde globalisé, qui en dépit des accords multilatéraux de l’OMC, certaines grandes puissances se replient d’abord sur elles mêmes, le Président a réaffirmé que « compte tenu du peu de progrès réalisés dans les négociations commerciales multilatérales au niveau mondial, nous devons mettre davantage l’accent sur le renforcement de notre intégration économique et, la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine qui est la seule institution qui nous permettra d’avancer dans cette direction.

L’absence manifeste de consensus sur de nombreuses questions lors de la 11ème Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce qui s’est tenue en Argentine le mois dernier est un signal clair que nous devons rechercher plus d’opportunités commerciales au-delà du système commercial multilatéral. Pour cela, nous devons déployer des efforts concertés pour faire de la ZLEC Africaine, une réalité ».

Pour le Président Issoufou :

« Ce que les Africains n’arrivent pas à obtenir dans le système commercial multilatéral peut l’être grâce à la ZLEC Africaine, car c’est une plate-forme qui offre d’énormes opportunités.

b. La ZLEC nous donnera également l’occasion de formuler et de renforcer nos positions panafricaines lors des négociations entre l’Afrique et le reste du monde.

c. La transformation économique des économies africaines grâce à l’industrialisation stimulera la compétitivité et placera ainsi notre économie intégrée dans une position plus forte pour accroître sa part dans les flux commerciaux mondiaux.

d. L’expansion de la production et du commerce dans le cadre de la ZLEC Africaine permettra d’augmenter en retour, les possibilités d’emploi pour nos jeunes, ce qui limitera leur migration et leur exposition aux dangers de la traite des êtres humains et de l’esclavage moderne.

Nous avions fixé un objectif ambitieux et nous sommes à la phase finale du premier cycle des négociations de la ZLEC. Nous devrions tous être fiers de nous-mêmes. Nous sommes au service de nos peuples et de notre continent en général et c’est le début d’une nouvelle ère où nous pourrions faire mieux. Attelons-nous à renouveler notre engagement à réaliser tous les projets de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

En ce qui concerne les questions de l’industrialisation et du développement des infrastructures, cause de l’hésitation de certains États, je voudrais rappeler que la ZLEC forme avec les autres plans et programmes de l’Union Africaine, un tout cohérent dans la perspective de renforcer l’intégration régionale et atteindre les objectifs de l’agenda 2063.

Je citerai pour rappel les plans et programmes suivants : le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA), le programme de développement de l’infrastructure en Afrique (PIDA), le programme détaillé de développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) ; la vision Minière Africaine (VMA) ; le plan d’action pour l’intensification du commerce intra-africain (BIAT) ».

En conclusion, le Chef de l’Etat s’est appuyé sur cette citation du roi Guezzo : « si tous les enfants du pays venaient, par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvée ». C’est l’unité de l’Afrique qui permettra de sauver notre continent et qui permettra à nos peuples de jouir pleinement de leur richesse ».

Plusieurs Chefs d’Etat ont pris la parole pour relever la bonne qualité du Rapport.