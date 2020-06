Le Président Issoufou Mahamadou, Champion Mondial de la Vaccination, a participé jeudi par visioconférence, au Sommet Mondial de la Vaccination

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, Champion Mondial de la Vaccination, a participé par visioconférence, jeudi 4 juin 2020, au Sommet Mondial de la Vaccination consacré à la reconstitution des fonds de GAVI pour la période 2021-2025.

Ce sommet, organisé à partir de Londres, sous la présidence du Premier Ministre Britannique avec comme Invité d’honneur SEM Issoufou Mahamadou, a pour but de mobiliser 7,5 milliards de dollars US pour aider les pays notamment les plus pauvres à protéger plus de 300 millions de personnes.

Dans une importante intervention, le Président Issoufou Mahamadou a insisté sur la nécessité d’une union de tous les pays du monde pour contribuer à la mobilisation des ressources en faveur de GAVI-l’Alliance du vaccin.

Le Champion Mondial de la Vaccination a également insisté sur la mutualisation des efforts et le rôle que GAVI a joué dans le monde en général et au Niger en particulier.

Le Chef de l’Etat a souligné l’importance « de mobiliser encore davantage les donateurs, les pays et le secteur privé en vue de la troisième reconstitution des fonds pour la période 2021-2025. »

GAVi, rappelle-t-on, a porté le titre de Champion Mondial de la Vaccination au Président de la République parce qu’en moins de 10 ans, le Niger a fourni beaucoup d’efforts, en doublant notamment le nombre de vaccins.

Ainsi, GAVI a porté son choix sur le Président Issoufou Mahamadou pour conduire la mobilisation des ressources.

Source: Presidence de la Republique