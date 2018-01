Le Président Issoufou Mahamadou invité au Forum sino-africain de septembre

Le Président de la République, Issoufou Mahamadou a reçu jeudi l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, SEM Zhang Lijun, qui lui a remis une invitation de son homologue chinois XI Jinping pour participer au forum sino-africain prévu en septembre prochain.

Le Chef de l’Etat ‘’a accepté l’invitation’’, selon le diplomate chinois, qui a mis aussi l’occasion à profit pour parler de la coopération entre les deux pays, et présenté à SE Issoufou Mahamadou et au peuple nigérien, les meilleurs vœux de nouvel an 2018.

Cette audience intervient au lendemain de celle que le Président de la République avait accordée à une délégation d’investisseurs chinois.

Beijing et Niamey, rappelle-t-on, entretiennent des relations de coopération dans les domaines aussi variés que le commerce, la santé, la formation, les infrastructures, la sécurité, le sport, la communication, les mines et l’énergie.

MHM/AMC/ANP /JAN 2018