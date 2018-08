Le Président Issoufou Mahamadou magnifie « l’excellence de la coopération » entre les Etats Unis d’Amérique et le Niger

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, a présidé dimanche 5 août 2018 à Margou, dans la Région de Dosso, la cérémonie officielle de lancement du Programme Compact Niger du Millenium Challenge. A l’issue cette cérémonie, le Président Issoufou Mahamadou a, devant la presse nationale et internationale, salué « l’excellence de la coopération » entre les Etats Unis d’Amérique et le Niger.

« Cette coopération reflète notre conscience commune de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement et intervient en effet dans ces deux secteurs », a dit le Chef de l’Etat.

Rappelant l’appui des Etats-Unis au Niger notamment dans le domaine de la sécurité, Issoufou Mahamadou a indiqué que cet appui, destiné aux forces de défense et de sécurité du Niger, concerne notamment la formation, l’équipement et le renseignement.

« Les Nigériens se souviennent il y a quelques mois que des soldats américains ont donné leur vie à Tongo Tongo dans le cadre de notre lutte commune contre le terrorisme », a dit le Président de la République.

Sur le plan de développement, la cérémonie d’aujourd’hui lance le Compact Niger qui est un programme qui intervient dans deux axes majeurs du programme de Renaissance du Niger, a expliqué le Président de la République. Il s’agit de l’axe relatif aux infrastructures et celui relatif à l’initiative 3 N.

En ce qui concerne les infrastructures, le tronçon de route Dosso-Bella et la route Margou-Gaya seront construits. Ces axes extrêmement importants vont permettre de désenclaver la région de Dosso en particulier et le Niger tout entier, car la route Dosso-Gaya relie le Niger au Port de Cotonou, a souligné le Chef de l’Etat.

S’agissant de l’Initiative 3 N, des aménagements dont celui de Birni-N’Konni seront réhabilités et de nouveaux aménagements seront mis en place en particulier dans le département de Gaya.

C’est une coopération très forte qui intervient dans des secteurs prioritaires pour le peuple nigérien, s’est réjoui Issoufou Mahamadou.

Le Chef de l’Etat a renouvelé ses remerciements aux Etats-Unis d’Amérique, pour tous les efforts qu’ils font pour accompagner le peuple nigérien.

« Nous allons continuer à faire des efforts pour mériter la confiance de nos amis américains en promouvant la bonne gouvernance (un des objectifs du Programme de Renaissance) », a-t-il affirmé.

« Il s’agit pour nous de poursuivre cet effort de consolidation, de renforcement de la bonne gouvernance politique et économique de notre pays », a dit le Chef de l’Etat, ajoutant que « c’est cela la condition du progrès social continu pour le peuple nigérien ».

L’ambassadeur des Etats Unis au Niger, SE Eric Whitaker, a également intervenu à cette cérémonie. Le diplomate américain a surtout exprimé la fierté du Gouvernement des Etats Unis de s’associer avec le Niger dans la mise en œuvre de ce Projet mais également de trois domaines que sont la diplomatie, le développement et la défense. Grâce à ce partenariat, dira-t-il, « nous souhaitons soutenir les efforts déployés par le Niger pour bâtir une diplomatie stable, renforcer les capacités de résistance aux menaces régionales et sceller le développement social et institutionnel ainsi que la croissance économique à grande échelle ».