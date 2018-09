Le Président Issoufou Mahamadou s’est entretenu jeudi avec plusieurs dirigeants des grandes entreprises chinoises

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, en visite de travail et d’amitié en Chine depuis jeudi matin, 30 août 2018, s’est entretenu dans l’après-midi à Pékin avec plusieurs dirigeants des grandes entreprises chinoises intervenant ou prêtes à intervenir dans divers domaines de développement au Niger.

Ainsi, l’entretien entre le Chef de l’Etat et M. Pei Xiaobo, PDG de China Gezhouba Group Corporation(CGGC) et sa maison mère (China Energy) a porté sur le barrage de Kandadji et les opportunités au Niger dans l’agriculture, les infrastructures routières et l’hydraulique.

Le Président Issoufou Mahamadou et M. Zhang Xin, PDG du Groupe Tebian Electric Apparatus Stock Co (TBEA), ont ensuite évoqué le Projet de 33O KV, Projet Salkadamna.

La cimenterie de Kao, dans la région de Tahoua, la mise en opération du egouvernement, les logements sociaux et la route Agadez-Arlit ont également été au centre des entretiens que le Chef de l’Etat a accordés, successivement, aux quatre autres responsables des entreprises chinoises. Il s’agit de M. Lu Shan, PDG de China Road and Bridge Corporation (CRBC); M. Yi Xiang, PDG de Huawei; M. Luo Shiwei, PDG de China Construction First Group (CCFG) et M. Lu Jing, PDG de China First Highway Engineering Co (CFHEC).

Auparavant, SEM Issoufou Mahamadou a visité, à Pékin, l’Institut de Recherche en Médecine chinoise, créé en 1951.

Outre la recherche, cet institut dispose d’une clinique et d’un centre international de formation, l’accent étant mis sur la médecine traditionnelle chinoise notamment l’acupuncture pour traiter différentes pathologies.