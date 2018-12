Le Président Issoufou Mahamadou s’est entretenu mercredi à Abu Dhabi avec l’ancien Président de la République française Nicolas Sarkozy

En marge de sa visite de travail et d’amitié aux Emirats Arabes Unis, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, s’est entretenu mercredi matin, 12 décembre 2018, à Abu Dhabi, avec l’ancien Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy.

A l’issue de cet entretien, M. Sarkozy a indiqué à la presse nationale que « le Président Issoufou est quelqu’un pour qui j’ai toujours eu beaucoup d’amitié, beaucoup d’admiration et avec qui j’ai travaillé ».

« Et quand j’ai su qu’il était à Abu Dhabi, je lui ai demandé l’honneur qu’il me reçoive », a-t-il-dit.

« Ça me faisait plaisir, d’abord pour parler du Niger qui est un pays extrêmement important, et puis pour parler de lui. Je le trouve en pleine forme, plus jeune que jamais et on a parlé de tout», s’est-il réjoui.

Source: Presidence de la Republique