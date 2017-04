Le Président Issoufou reçoit une délégation de l USN

Le Président de la République, Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou à reçu hier après midi une délégation de l USN. Cette rencontré qui s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et du Ministre Directeur de Cabinet à trait aux derniers événements survenus lors de la manifestation des scolaires au Niger. Cette rencontré qui s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et du Ministre Directeur de Cabinet à trait aux derniers événements survenus lors de la manifestation des scolaires au Niger.

Le Président Issoufou en père de la Nation à déplore ce qui s’est passé et à promis de s’investir davantage pour sauver l’école nigerienne.

Il a au nom de la Nation présente ses condoléances les plus emues et souhaite prompt retablissement aux blessés. Il a appelé les uns et les autres au calme et à préserver l’essentiel.

Cette rencontré qui s’est déroulée en l’absence du Ministre Ben Omar est un désaveu cinglant inflige à cet incendiaire qui est à la base de tous les remous qui secouent les universités nigeriennes.

Les représentants des scolaires ont apprécié cette implication du Chef de l’Etat et promit d’oeuvrer dorénavant dans un esprit de responsabilité.