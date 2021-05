Le Président Mohamed Bazoum a reçu mercredi en fin d’après-midi une délégation belge

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum a reçu mercredi en fin d’après-midi 26 mai 2021, une délégation belge comprenant notamment l’Ambassadeur de Belgique au Niger, M. Guy Sevrin et le Directeur Général de l’Agence de Développement Belge (Enabel), M. Jean Vanwetter.

La coopération bilatérale entre le Niger et la Belgique et la célébration mardi 25 mai 2021 à Niamey du cinquantenaire de la coopération entre les deux pays ont été évoqués lors de cet entretien, a indiqué l’ambassadeur belge à leur sortie d’audience.

« Nous préparons, en partenariat avec nos amis nigériens, un programme pour les années à venir » et c’est important de recueillir les avis du Président en ce qui concerne notamment les domaines de l’éducation et de la santé, a indiqué M. Guy Sevrin.

« Le Président est très clair sur ce qu’il veut obtenir pour le Niger et nous sommes tout à fait prêts à l’accompagner dans cette vision», a-t-il affirmé.

Le Directeur Général de l’Agence de Développement Belge a, pour sa part, souligné que « la coopération entre les deux pays est excellente. »

« Cela fait 50 ans que le Niger et la Belgique coopèrent et nous sommes repartis pour de nouvelles années », a-t-il affirmé.

« Ma visite au Niger vise à bien comprendre le contexte et dans ce cadre-là, l’audience avec le Président de la République a été très importante pour écouter quelle est sa vision pour le pays et pour s’assurer que notre coopération rentre bien dans cette vision », a-t-il expliqué.

« Nous sommes en train d’élaborer un nouveau programme pour cinq ans qui va se concentrer sur les thèmes importants pour le Niger et la Belgique notamment l’éducation, la santé, l’agriculture, mais aussi les questions 3 D (Diplomatie, Défense, Développement)», a-t-il poursuivi.

« Nous travaillons sur une initiative régionale au niveau du Sahel sur le changement climatique autour du Fleuve Niger et la Grande Muraille Verte et nous avons été très ravis d’écouter le Président de la République par rapport à ses attentes », a dit M. Jean Vanwetter.

C’est une excellente coopération basée sur un partenariat fort, a-t-il souligné.

Source: Presidence de la Republique