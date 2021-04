Le Président Mohamed Bazoum invité au Pakistan pour une visite d’amitié et de travail…

Le Président de la République Mohamed Bazoum a reçu, ce jeudi 8 avril, l’Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan au Niger, M. Ahmed Ali Sirohey.

Plusieurs secteurs de la coopération bilatérale ont été discutés au cours de cette audience dont une invitation du Président du Pakistan à son homologue Mohamed Bazoum à se rendre pour une visite de travail et d’amitié au Pakistan vers la fin de cette année.

L’agriculture, l’irrigation, la santé et l’éducation sont les sujets évoqués avec le Président de la République, en particulier sur les expertises dans le domaine de l’irrigation « dont le Pakistan a la plus grande connexion d’irrigation et nous pouvons partager cette expertise avec le Niger en vue d’avoir un système d’irrigation pour une meilleure agriculture », a annoncé le diplomate pakistanais.

Dans le secteur de l’éducation aussi, le Pakistan s’est beaucoup développé et « nous allons proposer au Niger un corridor d’enseignement avec les institutions et grandes écoles pakistanaises, des investisseurs pakistanais ayant montré leur désir d’installer des campus et institutions au Niger », a déclaré M. Sirohey, avant d’annoncer la construction d’un hôpital pakistanais au Niger et dont les soins, des meilleurs et à moindres coûts, vont bénéficier aussi bien aux populations nigériennes que celles de la sous-région.

Au même moment, le Pakistan a proposé au Niger de reprendre l’usine de production des textiles, développer la tannerie pour la production des cuirs et peaux destinées au commerce national et international, a, en outre, rapporté le diplomate pakistanais, soulignant qu’il y aura des industries de production du riz, de fabrication des tracteurs, ainsi que des produits pharmaceutiques.

Une industrie viendra également pour construire des barrages et systèmes de canalisation, alors qu’une autre axée sur l’eau potable sera installée, a-t-il informé.

« Le Pakistan a déjà octroyé 200 bourses de scolarité aux étudiants nigériens dont une centaine de bénéficiaires ont été sélectionnés par l’Agence d’attribution des bourses, un centre d’incubation sera établi avec le support du Pakistan et un projet d’eau que le Chef de l’Etat a accepté d’inaugurer » ont également été évoqués par M. Ahmed Ali Sirohey.

A tout cela vont s’ajouter la régularisation du visa entre les deux pays et des accords dans le domaine aérien, de l’innovation, de l’éducation et des techniques de l’information et de la communication.

Source: Presidence de la Republique