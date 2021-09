Le Président Mohamed Bazoum reçoit les Ministres algériens en charge de l’Intérieur, et des Mines et Energie.

Le Président de la République, Mohamed Bazoum s’est entretenu, ce mercredi 29 septembre 2021, avec le Ministre Algérien de l’intérieur et des collectivités locales M. Kamel Beldjoud et celui de l’Energie et des Mines, M. Arkab Mohamed en visite de travail au Niger.

L’objet de cet entretien est d’évoquer le renforcement des relations de coopération bilatérale entre l’Algérie et le Niger, d’examiner les moyens de renforcement de la coopération sécuritaire et le déplacement des personnes, ainsi que les perspectives de développement des zones frontalières et l’échange d’expériences en matière de formation.

A l’issue de l’entretien, le Ministre Kamel à d’abord remercier le Président Bazoum pour les avoir accordés cet entretien, avant d’indiquer qu’ils sont venus ‘’concrétiser les décisions et orientations prises par les deux personnalités’’ en juillet dernier lors de la visite du Chef de l’Etat du Niger dans son pays.

‘’Ces décisions concernent essentiellement la tenue du comité bilatéral des frontières entre les deux pays’’, a-t-il précisé.

‘’Nous avons aussi examiné d’autres dossiers avec le Président notamment la question de l’émigration clandestine, la formation, la question des échanges conventions entre les deux pays et plusieurs autres questions d’intérêt commun’’ a poursuivi le Ministre algérien de l’intérieur.

Le Ministre de l’énergie et des mines M. Arkab Mohamed, pour sa part, indiqué qu’il a informé le Président du point qui fera objet d’une séance de travail qu’il aura avec ses homologues du Niger, la Ministre des Mines, Mme Hadiza Oussein et celui du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables M. Maman Sani Mahamadou.

‘’L’ordre du jour des travaux va porter sur le Qafra qui a donné un potentiel important de production de pétrole dans la région Nord du Niger, et nous sommes très heureux de cette coopération et cette facilitation donnée par les autorités du Niger pour la réussite de ce projet’’ a fait savoir M. Arkab.

Au cours de cette séance de travail, le Ministre algérien des Mines a annoncé que les discussions porteront également sur des ‘’projets d’une importance capitale en matière de distribution des produits pétroliers au Niger pour la réalisation des stations service, de la réalisation des bouteilles Butane au Niger, des min-réseaux électriques à base de production d’énergie électrique photovoltaïque et des centrales diesel.

‘’Nous voulons donc transmettre une expérience de notre savoir faire à nos frères nigeriens’’ a-t-il fait remarquer.

Dans le domaine minier où le Niger s’est beaucoup développé, nous avons besoin de cette expérience’’, a conclu le Ministre algérien de l’Energie et des Mines.

L’audience s’est déroulée en presence du Ministre nigérien des mines et de celui en charge du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.

Par ANP