Le Président Mohamed Bazoum sur le site des travaux de réhabilitation de la digue de Lamordé

Le Président de la République Mohamed Bazoum s’est rendu, ce jeudi 13 mai 2021, sur le site de la digue de protection des habitations et des infrastructures des aménagements hydro agricoles de Lamordé, dans l’Arrondissement Communal 5 de Niamey, où des travaux d’urgence sont entrepris en prélude à la saison des pluies.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme de 100 jours du Président de la République et concernent 9 sites inscrits pour le colmatage des brèches, le rehaussement des points bas et l’élargissement de certaines des digues construites pour contrecarrer les eaux du fleuve.

Les travaux comprennent également le curage des drains bouchés. Ils sont exécutés par l’Office National des Aménagements Hydroagricoles (ONAHA) à travers un mécanisme de Contrat-Plan pour une durée de trois mois.

En effet, depuis une dizaine d’années, le Niger assiste à une récurrence des inondations dont celles de 2019 et 2020 ont particulièrement été dévastatrices des habitations de la Commune 5 de Niamey ainsi que des aménagements hydroagricoles qui ont entrainé la rupture de la production du riz des deux dernières années.

Selon les techniciens du génie rural et notamment le Directeur général de l’ONAHA, M. Alio Kouré, « si rien n’est fait pour endiguer ce problème, il y a des risques d’inondations beaucoup plus importants que les années passées, surtout avec les prévisions météorologiques annoncées pour la campagne agricole à venir ».

C’est ainsi que le Gouvernement a décidé d’injecter quelque 463 millions de francs CFA pour dresser ces digues et prévenir les inondations sur les 9 sites concernés qui totalisent quelque 5,9 kilomètres et s’étalent du premier pont jusqu’au pont de Kourtélé, présentant à certains endroits des brèches qui ont cédé, dont la plus importante est celle de Lamordé.

Les travaux sont exécutés en trois phases, la première consistant au colmatage des brèches, les deux autres opérations étant constituées de la consolidation, puis réhabilitation des sites.

Sur la digue de Lamordé, le Président de la République s’est particulièrement intéressé aux préoccupations des producteurs et des populations riveraines, avant de s’assurer, auprès des partenaires (l’Allemagne à travers le Projet KRW et la Banque Mondiale à travers le PGRC-DU), des dispositions à prendre pour une meilleure exécution des travaux.

Après avoir déploré le manque de réactivité de la part de tous les acteurs concernés face à cette situation qui aurait dû être réglée il y a 9 mois, le Chef de l’Etat les a exhortés à plus de suivi et de promptitude dans l’exécution des tâches.

La digue de protection de Lamordé, note-t-on, est un ouvrage qui permet de sécuriser la ville de Niamey et les aménagements hydroagricoles contre les inondations qui peuvent survenir à la suite des crues du fleuve Niger et aux apports des eaux de ruissellement. Elle s’étend sur une longueur d’environ 6 kilomètres. La digue a été réhabilitée par le PGDC-DU en 2017-2018.

Un montant global de 700 millions de francs CFA sera injecté pour ces travaux d’urgence financés avec les ressources mobilisées au moyen de l’activation du Mécanisme de Réponse Immédiate (MRI) par la Banque mondiale à la demande du Gouvernement.

C’est dans le cadre de la gestion des inondations 2020, rappelle-t-on, que le Gouvernement du Niger a sollicité et obtenu auprès de la Banque mondiale l’activation du Mécanisme de Réponse Immédiate (MRI) pour appuyer les activités d’assistance et de réhabilitation en faveur des populations sinistrées.

Cette requête a été approuvée par la Banque pour un montant de plus de 21 milliards de francs CFA couvrant divers domaines d’intervention dont les travaux de réhabilitation d’infrastructures hydroagricoles, de protection des populations riveraines et d’aménagements hydroagricoles.

Par ANP