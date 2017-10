Le Président nigérien appelle à aborder l’échéance de la monnaie unique de la CEDEAO avec réalisme et responsabilité

Le Président nigérien, Issoufou Mahamadou appelle ses pairs à aborder la question de l’échéance de la monnaie unique de la CEDEAO avec réalisme et responsabilité, car les remises en question répétitives des dates de l’avènement de notre monnaie unique, même si elles se justifient, peuvent développer une lassitude et installer un scepticisme dans l’esprit de nos concitoyens ».

Le Chef de l’Etat nigérien a par ailleurs révélé qu’à l’issue de l’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route sur la monnaie unique, le Conseil de Convergence, lors de sa réunion du 17 janvier 2014, a fait ressortir de nombreux défis qui exigent l’abandon de l’approche à deux vitesses, pour aller directement à la création d’une monnaie unique en 2020.

Pour ce faire, a-t-il dit, les Chefs d’Etat ont convenu de mettre en place chacun un Comité d’experts dont la mission est de les assister dans la conduite de ce projet, ainsi que de se réunir de manière alternée au Niger et au Ghana, afin de constater l’état d’avancement du programme.

« La mise en place d’une monnaie unique est à la fois une décision économique et politique, les enjeux sont importants et les défis multiples et redoutables », selon Issoufou Mahamadou.

Les Présidents du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, du Nigéria Muhammadu Buhari, de Côte d’Ivoire Alassane Dramane Ouattara, du Togo Faure Essozimna Gnassingbé et du Niger, Issoufou Mahamadou, participaient mardi au Palais des Congrès de Niamey, à la 4e Réunion de la Task Force Présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Selon l’Agence nigérienne de presse (ANP), à cette occasion, le Président de la Commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, également membre du Haut Comité, a, dans une intervention préliminaire, salué la « clairvoyance du Chef de l’Etat nigérien Issoufou Mahamadou, pour avoir réussi à réunir autour de lui les autres membres du Comité, malgré l’abondance de leurs calendriers respectifs ».

Tout en rendant un hommage mérité à tous les Chefs d’Etat présents à la rencontre de Niamey, M. de Souza a rappelé les problèmes et obstacles qui se dressent autour de cette question de monnaie commune de la CEDEAO. Il les a ensuite exhortés à redoubler « d’effort afin que cet objectif cher à toute la Communauté, soit atteint dans un délai relativement court ».