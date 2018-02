Le Président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina , nouveau Président en exercice du CILSS

Le Président de la République du Burkina Faso S.E Roch Marc Christian Kabore a été désigné par ses pairs comme le nouveau président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement du CILSS qui a clos ses travaux hier à Niamey. Il succède ainsi au Président malien Ibrahim Boubacar Keita.

Le tout nouveau président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat du CLSS a précisé que les réflexions ont donné lieu à des concertations et des discussions soutenues pour renforcer la coopération dans les domaines essentiels de la lutte contre la sécheresse et la désertification ; le renforcement de la résilience des populations de l’espace sahélien et d’une manière générale la lutte contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté.

« Vous avez contribué substantiellement aux excellents résultats auxquels nous sommes parvenus grâce à nos observations et directives avisées qui nous permettront sans nul doute d’accélérer le processus de réalisation des différents programmes que nous avons retenus.

La diplomatie burkinabé hérite d’une institution en crise qui a besoin du soutien et de l’appui des Etats membres et des partenaires au développement.

Le Président Kaboré tout comme le Président Issoufou sont des bosseurs et ils mettront tout leur dynanisme pour revigorer le CILSS et le G5 Sahel, deux institutions indispensables pour la sécurité et le développement de la sous région.