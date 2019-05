Le printemps des fausses accusations pour des intérêts sordides commence…

Quand on laisse l’arène politique atteindre un tel degré de pollution, il faudrait s’attendre à des accusations réciproques entre les deux blocs politiques opposés, ou souvent entre les membres d’un même clan politique qui se font la concurrence à n’importe pièce. Des genres d’accusations : un tel fait le jeu de l’opposition, une telle fait le jeu des partis politiques au pouvoir, selon le cas, selon les intérêts et selon où on se situe.



Lorsque un activiste de la société civile ou un penseur indépendant, émet des réflexions qui sont au contraire de ce que caressent certains opportunistes, escrocs politiques, colporteurs des fausses accusations, il est tout de suite indexé comme pignon de l’opposition politique ou de la majorité au pouvoir, selon le cas , selon de quel bord on se situe , et qui l’apprécie.



On a l’impression comme si les deux blocs politiques qui s’affrontent, sont seuls détenteurs de la vérité. Toute réflexion indépendante de l’un de ces deux blocs serait taxée de manipulée par l’un de bloc. Pour ces deux blocs la vraie vérité, c’est leur vérité. Ce qui est à l’inverse de ce que conseille le grand Penseur africain, le sage de Bandiagara Amadou Hampaté BA : » Il y a ta vérité, il y a ma vérité, la vraie vérité est au centre » chacun doit chercher à atteindre la vraie vérité , la perfection.



Cependant dans l’arène politique nigérienne, il n’est pas rare de voir des acteurs politiques du même bord politique se faire glisser des peaux des bananes pour des intérêts sordides personneles à travers des graves fausses accusations. Des fausses accusations en général qui ne résistent pas aux enquêtes bien approfondies.



Le président de la CENI actuelle, ancien garde sceaux de la transition démocratique au Niger , bien qu’apolitique, juriste indépendant, qui a fait ses preuves au Niger en organisant des élections libres , démocratiques, transparentes et indépendantes , acceptées par tous les acteurs concernés, qui a fait aussi l’objet d’une sélection rigoureuse suite à un appel d’offre à candidature, qui est également constamment sollicité à l’extérieur pour son expertise, fait curieusement ces jours l’objet d’une polémique honteuse qui frise le ridicule de la part de certains éléments de la CENI habitués aux coups fourrés, aux mauvaises pratiques administratives.



Certains éléments qui ne sont heureusement que minoritaires au sein de la CENI, sont connus indésirables dans leurs administrations d’origine, ils ont trouvé refuge au sein de la CENI en vue de se faire argent facile sur le dos du contribuable nigérien. Ils étaient habitués avec les anciennes pratiques mafieuses, qui consistaient se faire désigner fournisseurs de certains biens et services par le truchement des prêtes noms au détriment des vrais opérateurs économique qui s’acquittent régulièrement des leurs obligations fiscales.



Le problème du Président de la CENI actuelle, Maître Sounna Issaka, en bon juriste indépendant, est lié à sa décision de faire exécuter les dépenses publiques, dépenses de la CENI selon la procédure réglementaire en vigueur , ce que contestent certains aigris, agitateurs, au sein de la CENI venus se faire de l’argent facile sans rien faire .



L’autorité politique se devrait de se rappeler des ces genres d’individus, au temps de Tazartché, du COSIMBA, excellaient dans le colportage des ragots, des fausses accusations en vue de satisfaire leurs intérêts égoïstes. Ils sont prêts à tout faire pour plaire aux patrons en vue de tirer bénéfice au détriment de l’intérêt général.



Maitre Sounna Issaka, est un homme de droit, de conviction, et d’expérience, connu sur le plan international. Il y a lieu de l’épargner de cette guerre de clochers, il n’est qu’un serviteur de la nation conformément aux textes en vigueur. Ils ont fait appel à lui à cause de sa rigueur, si la rigueur n’est plus de mise, il serait plus honnête de le lui signifier que de se mettre à inventer des fausses histoires sur lui.



Une partie de la classe politique et de la société civile, sont dans leur droits de faire des revendications politiques adressées aux autorités politiques, le Président de la CENI n’est pas législateur, ni du pouvoir exécutif, il dirige une commission nationale indépendante chargée d’organiser des élections libres ,démocratiques et transparentes. Cependant les membres de la CENI n’ont pas le droit de poser des revendications sans passer par leur chef hiérarchique qui est le président de la CENI.



L ‘honnêteté serait de faire la distinction entre les revendications politiques adressées au pouvoir politique par certaines parties prenantes aux élections et les revendications fantaisistes portées par certains prébendiers habitués aux magouilles pour soutirer l’argent public au détriment du travail bien fait.



Les autorités politiques auprès desquelles se plaignent les dits prébendiers se devraient de les renvoyer auprès de leur chef hiérarchique qui a fait l’objet d’une sélection rigoureuse et qui jouit de la confiance des plus hautes autorités, qui a en outre prêté le serment de s’acquitter de sa mission, si elles veulent bien faire conduire le processus électoral dans des bonnes conditions en toutes transparences.



L ‘erreur proviendrait du fait que seuls le président de la CENI et son vice-président ont fait l’objet d’une sélection, certains éléments sont de tout-venant sans qualification qu’on a cherché à caser , au lieu de s’acquitter de leur devoir , ils sont en train de s’activer afin de créer la chienlit avec la complicité de certains politiciens qui ne veulent pas des élections libres, démocratiques et transparentes.



Le pouvoir public se devrait de diligenter une enquête administrative bien approfondie en vue de bien découvrir d’une part , la vérité et d’autre part de châtier de manière exemplaire, les coupables de la propagation des ces fausses accusations qui ternissent l’image de marque de notre pays .

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtaminfo News